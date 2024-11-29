(ANKARA) - Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni düzenlemelerle, okul servis araçlarının yaş sınırı esnetilerek sözleşme süresi içinde 12 yaş şartını kaybeden araçların eğitim yılı sonuna kadar kullanılabilmesine imkan tanındı. Sürücü belgesi için deneyim süreleri D sınıfında 5 yıldan 2 yıla, D1 sınıfında ise 7 yıldan 5 yıla indirildi.

Resmi Gazete'de Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. Yeni düzenlemelerle okul servis araçları yönetmeliğinde önemli değişiklikler yapıldı.

Yapılan değişikliklerle okul servis araçlarının 12 yaş sınırı esnetilerek, sözleşme süresi içinde yaş şartını kaybeden taşıtların, eğitim öğretim yılı sonuna kadar kullanılabilmesine izin verildi. Sürücü belgesi koşullarında da değişiklik yapılarak D sınıfı sürücüler için deneyim süresi 5 yıldan 2 yıla, D1 sınıfı için ise 7 yıldan 5 yıla düşürüldü.

Mesleki yeterlilik belgesi, yalnızca büyükşehirlerde UKOME, diğer illerde ise İl Trafik Komisyonu kararıyla zorunlu hale getirildi. Salgın, olağanüstü hal ve afet gibi durumlarda, İçişleri Bakanlığı'na özel izin belgeleri ve sürelerle ilgili değişiklik yapma yetkisi tanındı. Araçların uygunluk tarihlerine yönelik geçiş süresi 2025-2029 yıllarına kadar uzatılırken, sertifika alım zorunluluğu 2027-2029 dönemine ertelendi. Ayrıca, yeni üretilen araçların okul servis aracı olarak tescili için ek süre sağlandı.