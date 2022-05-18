Okul Öncesi Eğitim Alan Çocukların Desteklenmesi Protokolü imzalandı - Haberler

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği ile hazırlanan Okul Öncesi Eğitim Alan Çocukların Desteklenmesi Protokolü imzalandı.

Okul Öncesi Eğitim Alan Çocukların Desteklenmesi Protokolü, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in katılımı ile imzalandı. Sosyal yardımlardan yararlanan hanelerde 3-5 yaş aralığında çocukların anaokulu masraflarının Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından karşılanmasını kapsayan protokol çerçevesinde yaklaşık 1 milyon çocuğunun desteklenmesi planlanıyor.

"OKULLAŞMA ORANI ŞU ANDA YÜZDE 92'YE ULAŞTI"

Eğitime erişimin ülkelerin geleceği açısından çok önemli bir işleve sahip olduğunu söyleyen Bakan Mahmut Özer, "Hepinizin malumu olduğu üzere son 20 yılda ülkemiz okul öncesinden yükseköğretime kadar tüm eğitim kademelerinde okullaşma oranında OECD ülkelerinin yani gelişmiş ülkelerin okullaşma oranlarına ulaştı. Yüzde 11 gibi son derece yetersiz olan okullaşma oranı şu anda yüzde 92'ye ulaştı. Ortaöğretimdeki okullaşma oranları yüzde 44'ten yüzde 90'lara ulaştı. Aynı şey yükseköğretim için de geçerli. En kritik çıtalardan birisi kız çocuklarının okullara erişimi. Kız çocuklarının okullara erişimi Cumhuriyet tarihinde ilk kez erkek çocuklarının okullara erişimini geçti. Buradaki ana bakanlık Milli Eğitim Bakanlığı olmasına rağmen en büyük destekçimiz bu süreçte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız oldu. Özellikle şartlı eğitim yardımları, diğer sosyal hizmetler, fonlar özellikle dezavantajlı kesimin eğitime erişimini hızlandırıldı ve ülkemizde eğitimde fırsat eşitliğini geçmişte olmadığı kadar güçlü olabilmesini sağladı" diye konuştu.

"BU DÖNEM AĞIRLIK VERDİĞİMİZ ŞEY EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ"

Yeni dönemde eğitim politikası okul öncesine yoğunlaştıklarını ifade eden Bakan Özer, "Okul öncesi eğitimin önündeki erişim engeller daha sonra eğitimin ilerleyen kademelerinde önümüzde okullar arası başarı farkı olarak yani eğitimde fırsat eşitliğini zedeleyen bir enstrüman olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu dönem ağırlık verdiğimiz şey eğitimde fırsat eşitliği" ifadelerini kullandı.

3 bin yeni anaokulu 40 bin yeni anasınıfı açmak için yola çıkıldığını söyleyen Özer, "Tüm Türkiye'de 81 ilde sadece 2 bin 872 tane bağımsız anaokulunun var olduğunu göz önüne alırsanız ne kadar büyük bir projeye başladığımız takdir edersiniz" açıklamasında bulundu.

Şu ana kadar 150 tane bağımsız anaokulunun hizmete açıldığı bilgisini veren Özer, Mayıs ayının sonunda bu anaokullarının açılışının İstanbul'da yapılacağını aktardı.

"ANASINIFI AÇILMASI İÇİN GEREKLİ OLAN 10 ÖĞRENCİ KRİTERİNİ 5 ÖĞRENCİYE DÜŞÜRDÜK"

8 bin 500 yeni anasınıfının da hizmete alındığının altını çizen Özer, "Bu projeye başlarken 5 yaşındaki okullaşama oranı yüzde 78'di. Bugün gururla mutlu bir şekilde bu oranın yüzde 92'ye ulaştığını ifade edebiliyoruz. İnşallah 2022 yılının sonunda bu rakamı yüzde 100'e ulaştıracağız. Özellikle nüfusu seyrek olan köy okullarında anasınıfı açılması için gerekli olan 10 öğrenci kriterini 5 öğrenciye düşürdük. Sadece bu hamlemiz 12 bin tane yavrumuzun anasınıfıyla buluşmasını sağladı" ifadelerini kullandı.

İmzalanacak olan Okul Öncesi Eğitim Alan Çocukların Desteklenmesi Protokolü ile çocukların üstün yararını gözettiklerini belirten Bakan Yanık, "Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz uhdesinde hem kurum bakımına, devlet korumasına aldığımız çocuklarımızın hem koruyucu aile yanındaki çocuklarımızın hem de özel anaokulları, kreşler üzerinden çocukların okul öncesi dönemlerinin de doğru yönetilmesi, doğru planlanması için aralıksız çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

"AİLELERİMİZİN YAPMASI GEREKEN TEK BİR ŞEY ÇOCUKLARINI ANAOKULUNA KAYDETTİRMEK"

Okul Öncesi Eğitim Alan Çocukların Desteklenmesi Protokolü hakkında bilgilendirmelerde bulunan Yanık, "Bu destekten sosyal yardımlardan yararlanan hanelerde 3-5 yaş aralığında çocuğu bulunan bütün aileler faydalanabilecek. Ailelerimiz çocuklarını resmi bir anaokulu ya da ana sınıfına kayıt ettirdikleri takdirde, ilgili okula ödemekle mükellef oldukları ücret, Bakanlığımız tarafından, Milli Eğitim Bakanlığımıza doğrudan ödenecek. Ailelerimizin herhangi başka bir işlem yapmasına gerek kalmayacak. Ailelerimizin yapması gereken tek bir şey var çocuklarını anaokuluna kaydettirmek. Sonrasını doğrudan doğruya iki bakanlık olarak Milli Eğitim Bakanlığımız ve Bakanlığımız birlikte organize edeceğiz, süreci takip edeceğiz, bilgileri aldıktan sonra ödemelerini bakanlıklar arasında gerçekleştireceğiz ve çocuklarımız okul öncesi eğitimden mahrum kalmamış olacaklar. Yaklaşık 1 milyon çocuğumuzun destekten faydalanmasını öngörüyoruz. Buna göre de bütün programlamalarımızı yaptık. Yıllık maliyeti de yaklaşık 500 milyon TL olacak. Biz bu hususta da bütün hazırlıklarımızı tamamladık, inşallah yararlanmak isteyen bütün ailelerimize bu anlamda destek vermiş olacağız" ifadelerini kullandı.

"ÜLKEMİZİN SOSYAL KALKINMASI AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR SORUMLULUĞU YERİNE GETİRİYORUZ"

Çocuklara yönelik desteklerin aralıksız olarak devam ettiğini belirten Bakan Yanık, "Eğitime erişimde anaokulu destek programımız çocuklarımızın geleceğine yönelik yatırımlarımız arasında belki de en önemli başı çekenlerden birisi haline gelecek. Bunun yanı sıra hali hazırda sürdürmekte olduğumuz eğitim destekleriyle de, ülkemizin sosyal kalkınması açısından önemli bir sorumluluğu yerine getiriyoruz. Şartlı Eğitim Yardımı, Ücretsiz Ders Kitabı Yardımı, Eğitim Materyali Yardımı, Öğrenci Barınma-Taşıma -Yemek Yardımı gibi programlarla çocuklarımızı eğitime teşvik ediyor, eğitim hayatından kopmalarının önüne geçmeye çalışıyoruz. Gerek her ay eğitime devam eden çocuklarımıza düzenli verdiğimiz Sosyal Ekonomik Desteklerimizle, gerek öksüz ve yetim çocuklarımıza yaptığımız yardımlarla onların sağlıklı ve uygun koşullarda, hiçbir imkandan mahrum kalmadan yetişmelerine destek oluyoruz. Anaokulu veya ana sınıfı eğitimine yönelik bu programın devamlılığı ve sonuçları geleceğimiz açısından da son derece önemli. Çocuklarımızı hayatlarının en kritik evresinde sosyal, kültürel, ekonomik dezavantajlara karşı koruyacak ve destekleyecek bu adımların, ilerleyen yıllarda ülkemize katkıları daha da görünür olacaktır. Buna da gururla hep birlikte tanık olacağız inşallah. Bu doğrultuda bugün ikili Protokolümüzün ardından vermeye başlayacağımız yeni desteğin, çocuklarımızın başarısı ve geleceği adına güzel gelişmelere vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.

(Ömer Faruk Karataş - İbrahim Çakmak - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel