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Sınıf Tekrarına Kızan Velinin Okul Müdürüne Silahlı Saldırı Girişimi

Sınıf Tekrarına Kızan Velinin Okul Müdürüne Silahlı Saldırı Girişimi
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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, sınıf tekrarı yapan çocuğunun velisi Sait Tan, okul müdürü Mustafa Örnek'e silahlı saldırıda bulundu. Okulun önüne çağırdığı müdüre belinden çıkardığı tabancayla ateş eden Tan, şans eseri silahın tutukluk yapması sonucu müdür Örnek yara almadan kurtuldu. Emniyet güçleri tarafından yakalanan Tan, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde okul dışına çağırdığı okul müdürü Mustafa Örnek'e, belinden çıkardığı tabanca ile ateş eden ve şans eseri silahı tutukluk yapan oğlu sınıf tekrarı yapan öğrenci velisi Sait Tan, tutuklandı.

Olay, 11 Eylül Salı günü 17.00 sıralarında Yunusemre ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi'ndeki Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, 6'ncı sınıfa giden çocuğu A.T.'nin sınıf tekrarı yapmasına kızan Sait Tan, okul müdürü Mustafa Örnek'i önce telefonla tehdit etti, ardından aracıyla okulun önüne geldi. Okul müdürüne hakaret ederek bahçeye çağıran Sait Tan, müdürün aşağıya inmesi üzerine belinden çıkardığı tabancayı müdür Örnek'e doğrulttu. Hedef gözeterek tetiğe basan Sait Tan'ın silahı tutukluk yaptı. Tan, yeniden yere doğru ateş etmeye çalışırken silahı tekrar tutukluluk yaptı. Bir süre otomobilde oturan Sait Tan, okul önünde bir el ateş ettikten sonra okul önünden uzaklaştı.

Okul müdürü Örnek, ilk denemede silahın tutukluk yapmasıyla ölümden şans eseri yara almadan kurtuldu. Silahlı saldırı girişimi okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

Emniyet ekipleri şüpheli Tan'ı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda şüpheli Sait Tan'ın, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir ikamette saklandığı tespit edildi. Gece saatlerinde yapılan operasyon sonucunda yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Tan, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yunusemre Manisa

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