Okul Müdürüne 4 Yıl 26 Gün Hapis Cezası

İzmir'in Çiğli ilçesinde 8 yıl önce, okul servis minibüsünde unutulmasının ardından hayatını kaybeden 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümüne ilişkin okul müdürüne verilen 4 yıl 26 gün hapis cezasının gerekçesi açıklandı.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, sanık okul müdürü Bekir Gül'e bilinçli taksirle ölüme neden olma suçundan verilen 4 yıl 26 gün hapis cezasının gerekçesinde, Alperen Sakin'in yaklaşık 8 saat aşırı sıcakta ve havasız bir ortamda servis aracında unutularak ölmesinin kamu vicdanında derin bir üzüntüye yol açtığı belirtildi.

Sanığın cezasında bilinçli taksirle hareket ettiğinin kabul edildiği ifade edilen kararda, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Sanık Gül, 2010 yılından itibaren anaokulunun müdürlüğünü yapmıştır. Anaokulunun denetim ve iş disiplin mekanizmasını oluşturmayarak, yoklama listelerinin düzenli tutulmasını sağlamayarak, okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları yönetmeliğine göre yasal olmamasına rağmen 36 aydan küçük olan 14 çocuğun kayıtsız olarak anaokuluna kabul edilmesine göz yumarak, servis ablası olan Dilara'nın servis ablası olabilmesi için gerekli olan koşullara sahip olmadığını bildiği halde çalışmasına göz yumarak bir kişinin ölümüne neden olduğu olayda bu sonucu öngörebilecek durumda olduğu anlaşıldığından bilinçli taksirle hareket ettiği kabul edilmiş ve cezasından TCK 22/3. maddesi gereğince takdiren 1/3 oranında artırım yapılmıştır."

Olayın geçmişi

İzmir'in Çiğli ilçesinde 15 Ağustos 2017'de anaokuluna gitmek için evinden alınan ancak unutulduğu okul servis minibüsünde baygın bulunan 3 yaşındaki Alperen Sakin hayatını kaybetmişti.

Olaya ilişkin hukuki süreç sonunda servis şoförü Taner İşgören'e 6 yıl 8 ay, anaokulu sahibi Yurdagül İşgören'e 7 yıl 6 ay, servis hostesi Dilara K'ye 5 yıl, öğretmen Arzu G'ye 2 yıl 6 ay, okul müdürü Bekir Gül'e 3 yıl 20 gün, Ahmet S'ye ise 2 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. İlçe Milli Eğitim Müdürü ve 2 şube müdürü de 1 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ahmet S. ile İlçe Milli Eğitim Müdürü ve 2 şube müdürünün cezaları istinafça kesinleşmiş, diğer 5 sanığın cezası ise temyiz edilmişti.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, 4 sanığa verilen 2 yıl 6 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarını onamış, okul müdürüne verilen 3 yıl 20 gün hapis cezasının ise eksik olduğu gerekçesiyle bu sanık yönünden kararın bozulmasını kararlaştırmıştı.

Alperen Sakin'in ölümünde ihmali bulunduğu gerekçesiyle ayrıca yargılanan öğretmen Nurcan A'ya da 2 yıl 1 ay hapis cezası verilmişti.

İzmir 5. İdare Mahkemesi de ailenin maddi ve manevi tazminat talebiyle açtığı davada aileye 662 bin 491 lira maddi ve manevi tazminat ödenmesine hükmetmiş, çocuğun 33 aylıkken okula kayıtsız kabul edilmesine göz yumdukları gerekçesiyle aileyi de yüzde 50 kusurlu olarak göstermişti.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi'nde Yargıtay'ın bozduğu kararın ardından yeniden yapılan yargılamada, sanık Bekir Gül'ün cezası 3 yıl 20 günden 4 yıl 26 güne çıkarılmıştı.