Okul müdürü ve öğretmenler yaz tatillerini okulun bakımını yaparak geçiriyor

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde Yıldızeli Anaokulu Müdürü Sefer Karaman ve öğretmenler, yaz tatillerini okulun bakım ve onarımını yaparak geçiriyor.

Okul Müdürü Sefer Karaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaz tatilinde okulda bir kısım bakım ve onarım işleri yaptıklarını söyledi.

Kovid-19 salgınından dolayı öğrenci sağlığının önemli olduğunu belirten Karaman, "İlk etapta yaptığımız çalışmayla okulun giriş alanını genişlettik. Öğrenciler ve veliler sosyal mesafe kurallarına uyarak daha rahat giriş ve çıkış yapacaklar. Bakım ve onarım için vereceğimiz işçilik parasını da eğitim hizmetlerinde kullanacağız. Sınıfların eksikliklerin giderilmesi için çalışmalar yapacağız." ifadelerini kullandı.