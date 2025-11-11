Haberler

Okul Müdürü Tutuklandı: Otizmli Öğrenciye Zararı İddia Ediliyor

Güncelleme:
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir okul müdürü, otizmli bir öğrenciyi merdivenden itmekten tutuklandı. Olay sonrası sendikalar adliye önünde basın açıklaması yaparak tepkilerini dile getirdi.

TUTUKLANDI

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde otizmli ortaokul öğrencisi B.U.U.'yu merdivenden iterek yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve jandarmada komutanlığındaki işlemlerinin arından adliyeye sevk edilen okul müdürü Bekir Güçlü, çıkarıldığı mahkemece, 'kendisini savunamayacak yaşta çocuğu kasten yaralama' suçundan tutuklandı. Güçlü'nün ifadesinde, "Öğrencimizi merdivenden inerken gördüğümde montundan – omzundan, tutarak niye derse girmediğini sordum. Küfürle karşılık verdi, kendini geriye doğru itti. Bir an da dengesini kaybedip merdivenlerden düşüp, yuvarlandı. İtme girişimim, kasıtlı bir hareketim yoktu. Kameraları farklı açılardan izlerseniz benim dediklerimi göreceksiniz" dediği öğrenildi.

SENDİKALARDAN ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA

Türk Eğitim-Sen, Eğitim Bir-Sen, Eğitim-İş ve Eğitim Sen üyeleri, Turgutlu Adliyesi önünde ortak basın açıklaması yaptı. Eğitim Bir-Sen Turgutlu Şube Başkanı Engin Ömeroğlu tarafından yapılan açıklamada, öğretmenlik mesleğini icra eden okul yöneticileri ve öğretmenlerin her zaman önceliği çocuklarımıza verdiği, onların zarar görmesini asla istemediğini, bilakis koruyup gözetlediği ancak bu olayın, herkesi derinden sarstığını söyledi. Olayın ardından kamuoyunda oluşan tepkilere de dikkat çeken Ömeroğlu, şu ifadeler kullanıldı:

"Hiç kimse tarafından tasvip edilmeyecek olan bu olay, bizleri de derinden üzmüştür. Ancak masumiyet karinesi herkesin hakkıdır. Yargısız infaz yapmak, kişileri hedefe koyarak hakaret ve tehdit cümleleriyle yorum yapmak da en az görüntülerdeki davranış kadar yanlıştır. Olay, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilgili birimleri tarafından titizlikle incelenecek ve gereken yapılacaktır."

Haber - Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
