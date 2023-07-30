Okul Müdürü Sopalı Saldırıya Uğradı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki İstiklal Ortaokulu Müdürü Ümit Onat, sopalı saldırıya uğradı. Ümit Onat'ın okul tercihi yapacak olması nedeniyle saldırıya uğradığını iddia eden Eğitim Gücü Sen Osmaniye Şubesi Başkanı Ahmet Kıraç, "İstiklal Ortaokulu Müdürü Ümit Onat arkadaşımıza yapılan, okul tercihleri ile ilgili saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Üyemiz, Düziçi Devlet Hastanesi'ne giderek darp raporu aldı. Ardından 10 günlük iş göremez raporu aldı. Buna müteakip, Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek olayla ilgili şikayette bulunduk. Konu şu an savcılıkta. Eğitim Gücü Sen olarak biz bunun takipçisiyiz" dedi.

Düziçi'ndeki İstiklal Ortaokulu Müdürü Ümit Onat, 24 Temmuz'da, ilçedeki bir kırtasiyenin önünde sandalyede otururken başka bir ortaokulun müdiresinin eşi tarafından sopalı saldırıya uğradı. Saldırı anları, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

"OLAYIN SONUNA KADAR TAKİPÇİSİYİZ"

Saldırının müdürlük tercihi nedeniyle yapıldığını iddia eden Eğitim Gücü Sen Osmaniye Şubesi Başkanı Ahmet Kıraç, şunları söyledi:

"Olay, 24 Temmuz 2023 saat 10: 30 gibi gerçekleşmiştir. İstiklal Ortaokulu Müdürü Ümit Onat arkadaşımıza yapılan, okul tercihleri ile ilgili saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Üyemiz, Düziçi Devlet Hastanesi'ne giderek darp raporu aldı. Ardından 10 günlük iş göremez raporu aldı. Buna müteakip, Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek olayla ilgili şikayette bulunduk. Konu şu an savcılıkta. Eğitim Gücü Sen olarak biz bunun takipçisiyiz. Bir eğitim çalışanına sebebi ne olursa olsun şiddet, küfür, hakaret edilmesini kesinlikle kabul etmiyoruz. Biz, bu işin sonuna kadar takipçisiyiz. Nitekim arkadaşımız tercihlerini yapmış ve adı geçen okula ataması yapılmıştır."

Saldırıyı yapan kişinin ise sebebin okul tercihi olmadığını, başka nedenler olduğunu söylediği öğrenildi.