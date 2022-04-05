Okul müdür yardımcısı hakkında 'Namaz kılıyor musunuz ki, oruç tutuyorsunuz' dediği iddiasıyla suç duyurusu

KONYA'da, O.L.Y. (38) adlı kadın veli, özel kolejde 8'inci sınıf öğrencisi olan kızı A.K.U.'nun (13) etüdüne gelen okul müdür yardımcısı E.K. hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Cumhuriyet Savcılığı'na 'Din ve vicdan özgürlüğüne hakaret ve aşağılama' suçundan şikayette bulundu. O.L.Y., E.K.'nin öğrencilere oruçlu olup olmadıklarını sorduğunu, aralarında kızının da bulunduğu oruçlu öğrencilere ise 'Dayanabilecek misiniz? Namaz kılıyor musunuz ki, oruç tutuyorsunuz?' dediğini iddia etti. Okul yönetimi ise kendilerine bu yönde bir şikayet gelmediğini hiçbir öğretmen ve yöneticinin, öğrenciye bu tarz konularda karışmaya hakkının bulunmadığını belirtti.

Olay, geçen cumartesi günü, özel bir kolejde meydana geldi. Veli O.L.Y.'nin iddiasına göre, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına hazırlanan kızı A.K.U.'nun burslu öğrenim gördüğü kolejde etüt dersinde, sınıfa gelen okul müdür E.K.'nin öğrencilere oruç tutup tutmadıklarını sordu. Ardından oruç tutanlara önce "Dayanabilecek misiniz?" diye sorduğunu, öğrencilerin dayanabileceklerini söylemeleri üzerine de "Namaz kılıyor musunuz ki, oruç tutuyorsunuz?" dediği belirtildi. A.K.U., akşam, iftarda annesi O.L.Y.'ye okulda yaşananları anlattı. O.L.Y. de dün okul müdür yardımcısı E.K. hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Cumhuriyet Savcılığı'na, 'Din ve vicdan özgürlüğüne hakaret ve aşağılama' suçundan şikayette bulundu.

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