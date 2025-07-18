Okul Kulüp Faaliyetleri Yüzde 50 Artış Gösterdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2024-2025 eğitim öğretim yılında Türkiye genelinde kulüp faaliyetlerine katılan okul sayısı yüzde 50 artarak 3 bin 91'e ulaştı. Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin yeteneklerine uygun kulüp faaliyetleri ile eğitim kalitesini artırmayı hedefliyor.

Türkiye genelinde yürütülen kulüp faaliyetlerine katılan okul sayısının 2024-2025 eğitim öğretim yılında yüzde 50 artarak 3 bin 91'e ulaştığı bildirildi.

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan yazılı açıklamaya göre, 81 ilde Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı olarak kulüp faaliyetleri yürüten okullar bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 50 artış gösterdi.

Geçen eğitim öğretim yılında 2 bin 97 okulda yürütülen kulüp faaliyetleri, 2024-2025'te 3 bin 91 okula yükseldi.

Okullarda faaliyet gösteren kulüpler arasında, akademik eğitim faaliyetleri, güzel sanatlar, yabancı dil, zeka oyunları, robotik kodlama ve drama, değerler eğitimi, beden eğitimi ve spor, geleneksel çocuk oyunları, halk oyunları, bilim olimpiyatları ve proje çalışmaları gibi farklı alanlara hitap eden kulüp türleri yer alıyor.

Çeşitli faaliyetlerle beraber her öğrenci kendi yetenek ve ilgi alanına uygun bir kulüp faaliyetine katılma fırsatı bulabiliyor.

MEB, kulüp faaliyetlerinin öğrenciler üzerindeki olumlu etkisini dikkate alarak ileriki yıllarda da bu çalışmaları daha da yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel
Memurlara tanınan doğum izni hakkının detayları! Maaşta kesinti olacak mı?

Memurların doğum izni hakkının detayları! Maaşta kesinti olacak mı?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kıyafeti yüzünden ilk staj gününde eve yollanan genç, kombinini paylaştı

İlk staj gününde giydiği kıyafet başını yaktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.