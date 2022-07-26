İmece usulü ihale

İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Çatalca Mahallesi, unutulmuş köy geleneklerinden imece usulünü duygulandıran bir davranışla hayata geçirdi. Köylerine okul yaptırmak isteyen köy sakinleri, ihaleye girerek Orman Genel Müdürlüğünün lojman ve arazisini 2 milyon 300 bin liraya almaya hak kazandı. Çatalcalılar, kimseden destek gelmezse ihale meblağını ödemek için tarlasını, hayvanını satmayı göze aldı; bazı köylüler ise okul yaptırmak için emekli maaşlarından vazgeçti.

İzmir'in Menderes ilçesine bağlı kırsal Çatalca Mahallesi, eğitim için örnek bir davranışa imza attı. 800 nüfusa sahip mahalledeki okul, köylülerin deyimiyle ihtiyacı karşılamıyor ve köyün bazı çocukları taşımalı eğitimle okula gidiyordu. Ayrıca köyde etkinliklerin düzenleneceği bir meydan da yoktu. Bölgelerine ihtiyacı karşılayan bir okul yaptırmak ve meydan düzenlemesini hayata geçirmek isteyen köylüler kollarını sıvadı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün 19 Temmuz'da ihaleyle satışa çıkardığı Orman Genel Müdürlüğüne ait 608 metrekarelik alandaki lojman ve araziye talip oldu. Köy kahvesinde yapılan üç toplantıda fikir birliğine varan Çatalcalılar, 411 bin lira muhammen bedelle satışa çıkarılan ihaleye 30 kişiyle girdi. Bunun için ilk etapta gereken miktarı köylüler kendi aralarında topladı. İhale günü gelip çattığında ihaleyi 2 milyon 300 bin lirayla Çatalcalılar kazandı. İmece usulü ile 2 milyon 300 bin lirayı topladıktan sonra lojman binasını yıkacaklarını, köyün meydanını genişleterek okul yapacaklarını belirten köy sakinleri, bu meblağı ödemek için hem yetkililerden hem de hayırseverlerden destek bekliyor. Ancak eğitime önem veren Çatalca halkı, herhangi bir destek gelmese bile kararlarından dönmeyeceklerini ifade ediyor. İhale tutarını karşılamak için kimi tarlasını, kimi hayvanını satacağını, kimi de emekli maaşını ortaya koyacağını belirtiyor.

"Herkes gönlünden kopanı verdi"

Çatalca Mahallesi Muhtarı Süleyman Üstün Güner, "Bu arazide eskiden köy ormanlarını korumak için ormancılar kalırmış. 15 yıldır burada kalan yok ve alan bakımsız durumda. 19 Temmuz'da buranın satılacağını öğrendik. Muhammen bedeli 411 bin liraydı. Önce köyde üç kez toplantı yaptık. Fikir birliği olunca muhammen bedelin yüzde 10'luk kısmını aramızda topladık. İnsanlar gönlünden ne koparsa verdi. Kimi bin lira verdi, kimi 500 lira verdi. Parayı yatırıp ihaleye girdik. Sonucunda bize 2 milyon 300 bin liraya mal oldu. Pes etmeyip aldık ama 45 gün içerisinde yüzde 25 peşinat, tapu masrafları gibi kalemler için 1 milyon 200 lira para toplamamız gerekiyor. Kimi maaşını verecek, kimi üzümlerini satıp parasını verecek, kimi hayvanını satacak. 80 yaşındaki annem 500 lira verdi, 'İstersen maaşımı da al' diyor" dedi.

"İmece ruhu genlerimizde var"

İmece ruhunun genlerinde olduğunu söyleyen Güner, "Geçmiş yıllarda da köylüler olarak imece usulü birbirimize yardım ederdik. Bu da imece usulü olsun, imece ruhunu canlandıralım istedik. Gençlere de örnek olduk. Şimdi köyün gençleri de 'Ne gerekiyorsa yapalım' diyor. Buraya güzel bir okul yaptırmak istiyoruz. Köyümüzde meydan düzenlemesi yapacağız. Yetkililer ve hayırsever vatandaşlar destek verirse onlara minnettar kalırız" diye konuştu.

"Köylünün gücü neye yeter bilmiyoruz"

Medet Gür isimli köy sakini "Araziye bitişik bir arazim vardı. Orayı hibe edeceğim. Bazı köylüler maaşlarını verecek, bazıları hayvanlarını satacak. Eğitim için organize olduk" derken, Şerif Ahmet Çakıcı isimli köy sakini ise "Burayı şahsi amaçla almadık. Köye okul yaptırmak ve meydanı büyütmek istiyoruz. Ben de emekliyim. Diğer emekli arkadaşlarla konuştuk. Birer maaşımızı vermek istiyoruz. Kimi üzümden gelen gelirini verecek, kimi danasını satacak ama köylünün gücü neye yeter orasını bilemiyoruz" ifadelerini kullandı. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Güncel