OKUL HARÇLIKLARIYLA, ÇOCUK HASTALARIN TEDAVİSİ İÇİN TIBBİ CİHAZ SATIN ALDILAR - Haberler

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OKUL HARÇLIKLARIYLA, ÇOCUK HASTALARIN TEDAVİSİ İÇİN TIBBİ CİHAZ SATIN ALDILAR

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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OKUL HARÇLIKLARIYLA, ÇOCUK HASTALARIN TEDAVİSİ İÇİN TIBBİ CİHAZ SATIN ALDILAR

BURSA'da, ortaokul ve lise öğrencileri ailelerinden aldığı harçlıkları biriktirerek, kalp EKG, Nebulizatör, Otoskop gibi tıbbi cihazlar satın aldı.

BURSA'da, ortaokul ve lise öğrencileri ailelerinden aldığı harçlıkları biriktirerek, kalp EKG, Nebulizatör, Otoskop gibi tıbbi cihazlar satın aldı. Öğrenciler, cihazların çocuk hastaların tedavisinde kullanılması için Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'ne bağışladı.

Bursa'da özel bir okulda eğitim gören öğrenciler, okul harçlıklarını biriktirip, çocuk hastaların tedavisinde kullanılmak üzere tıbbi cihaz almaya karar verdi. Öğrenciler, biriktirdikleri paralarla satın alınan Kalp EKG, Nebulizatör, Otoskop ve benzeri tıbbi cihazları, okul idarecileriyle birlikte gittikleri Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği'ne teslim etti.

Cihazların teslim töreninde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı başkanı Prof. Dr. Nilgün Köksal Çağdaş, öğrencilere, okul yöneticilerine ve bu yardımın gerçekleşmesini organize eden Çocuk Alerji ve Çocuk Göğüs Bilim Dalları öğretim üyesi Doç. Dr. Yakup Canıtez'e teşekkür etti.

Prof. Dr. Nilgün Köksal, öğrencilerin çocuk kliniğindeki hasta çocuklar için yaptıkları bu bağışın çok anlamlı ve çok güzel bir örnek teşkil ettiğini, çocukların sosyal sorumluluk açısından önemli bir hizmette bulunduklarını belirtti. Doç. Dr. Yakup Canıtez de öğrencilere ve okul yönetimine teşekkür etti.

Okul Müdürü Çetin Rençber ise okul çocuklarınca çocuk kliniğine yapılan bu anlamlı bağışta görev aldıkları için mutlu olduklarını belirterek, tıbbi cihazların çocuk kliniği için hayırlı olmasını temennisinde bulundu.

OKUL HARÇLIKLARIYLA, ÇOCUK HASTALARIN TEDAVİSİ İÇİN TIBBİ CİHAZ SATIN ALDILAR

OKUL HARÇLIKLARIYLA, ÇOCUK HASTALARIN TEDAVİSİ İÇİN TIBBİ CİHAZ SATIN ALDILAR

OKUL HARÇLIKLARIYLA, ÇOCUK HASTALARIN TEDAVİSİ İÇİN TIBBİ CİHAZ SATIN ALDILAR

OKUL HARÇLIKLARIYLA, ÇOCUK HASTALARIN TEDAVİSİ İÇİN TIBBİ CİHAZ SATIN ALDILAR

OKUL HARÇLIKLARIYLA, ÇOCUK HASTALARIN TEDAVİSİ İÇİN TIBBİ CİHAZ SATIN ALDILAR

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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