OKUL GEZİSİNDE GÖLETE DÜŞTÜLER 2'Sİ ÖĞRENCİ 4 ÖLÜ

Afyonkarahisar'da Hocalar Lisesi öğrencilerinin yıl sonu pikniğinde gölete düşen 2'si öğrenci, 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde okul tarafından düzenlenen etkinlikte Hocalar Lisesi öğrencileri Akdağ Tabiat Parkı'ndaki Kocayayla'ya pikniğe götürüldü. 16 öğrenci, öğretmenleri ve servis sürücüsünün yer aldığı etkinlikte öğrencilerden biri göletteki köprüde fotoğraf çektirirken suya düştü. Bu sırada beraberindeki arkadaşı, kurtarmak için gölete girdi. Öğrencileri kurtarmak için servis sürücüsü ile pikniğe gelen başka biri de suya atladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD dalgıçları ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler gölette yaptığı aramada öğrencilerden Mehmet Küçükoğlu, Halil Erkan'ın, servis sürücüsü Ramazan Aydın ile Konya'dan gölete pikniğe gelen kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Cenazeler Sandıklı Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

KONYA'DAN PİKNİĞE GELMİŞ

Afyonkarahisar'da bir okulun düzenlediği yıl sonu pikniğinde gölete düşen 2 lise öğrencisini kurtarmak isterken boğulan Yusuf Keser'in Konya'nın Akşehir ilçesinden Akdağ Tabiat Parkı'na ailesiyle pikniğe geldiği öğrenildi. Servis sürücüsü Ramazan Aydın ile öğrenciler Mehmet Can Küçükoğlu ve Halil Erkan'ı göletten çıkarmak isteyen Keser'in ölümü yakınlarını üzdü.