'Okul Destek Projesi'nden 42 bin 534 çocuk yararlandı

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca yürütülen Okul Destek Projesi'nden bu zamana kadar toplam 42 bin 534 çocuk yararlandı.

Çocukların ailelerinin yanında, kendi sosyal çevreleri içerisinde sağlıklı bir şekilde gelişimlerini sürdürebilmeleri amacıyla Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti sunan bakanlık, yalnızca ekonomik destekle sınırlı kalmıyor aynı zamanda çocukların kişisel gelişimleri ve sosyalleşmelerine katkı sunacak çalışmalar da yürütüyor.

'HALİHAZIRDA 20 BİN 464 ÇOCUĞA DESTEK VERİLİYOR'

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bu kapsamda SED hizmetinin etkinliğinin artırılması amacıyla 2017'den itibaren uygulanan Okul Destek Projesi'yle okul dışı vakitlerde çocukların bireysel ve sosyal gelişimlerine katkı sunuluyor. Proje kapsamında halihazırda 20 bin 464 çocuğa destek veriliyor. Proje ile ortaokul ve lise çağındaki çocukların psikososyal gelişimleri desteklenirken, akademik durumlarına yönelik rehberlik desteği de sağlanıyor. Okul Destek Projesi ile sanatsal, kültürel, sosyal, sportif ve akademik etkinlikler, kurslar ve eğitimler aracılığıyla sosyalleşerek yeteneklerini keşfeden çocukların sosyal ilişkiler kurma becerilerinin ve sosyal uyumlarının gelişmesi destekleniyor. Öte yandan 81 ilde bugüne kadar 29 bin 908'i ortaokul ve 12 bin 626'sı lise öğrencisi olan toplam 42 bin 534 çocuk projeden faydalandı" denildi.