Haberler

Okul çıkışı minibüsün çarptığı 10 yaşındaki çocuk öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, okul çıkışında caddeden karşıya geçmeye çalışan ilkokul öğrencisi Miraç Efe İslam (10), minibüsün çarpması sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, okul çıkışında caddeden karşıya geçmeye çalışan ilkokul öğrencisi Miraç Efe İslam (10), minibüsün çarpması sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Arapçeşme Mahallesi, Şehit Oktay Kaya Caddesi üzerinde meydana geldi. İlkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Miraç Efe İslam'a okuldan çıktıktan sonra eve giderken, caddeden yolun karşısına geçtiği sırada H.T. yönetimindeki 41 T 8279 plakalı personel servisi minibüsü çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Minibüs sürücüsü, darbedilme korkusuyla olay yerinin bir alt sokağına kaçıp 112'ye ihbarda bulundu. Ağır yaralanan Miraç Efe'nin olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Çocuk, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Miraç Efe, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Minibüs sürücüsü H.T. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber: Erol POLAT/GEBZE(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi tutuklandı

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy tutuklandı
Jose Mourinho'nun Benfica'sından ilk 24 yolunda hayati galibiyet

İlk 24'e kalmak için hayati bir maça çıktı! İşte aldığı sonuç
Mehmet Akif Ersoy, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi

Mehmet Akif Ersoy, bu halde mahkemeye sevk edildi
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu

Uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu
Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var

Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var
Huriye Helvacı ve oğlunun ölüm nedeni otopsi raporunda

Anne ile oğlunun ölümünü aydınlatacak rapor geldi
İsrail ordusu, fırtına nedeniyle askerlere sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalar getirdi

Gazze'yi yerle bir ettiler ama şimdi sokağa çıkmaları bile yasak
Mehmet Akif Ersoy ve diğer şüpheliler adliyede! Gazeteciye böyle saldırdı

Mehmet Akif Ersoy'un önündekinin yaptığına bakın
Sinem Ünsal, GQ Men of The Year 2025'te 'Yılın Kadını' seçildi

5 saatte hazırlandı: Uzak Şehir'in yıldızı "Yılın Kadını" seçildi
Tedesco, Sadettin Saran görüşmesinden 5 ayrılık kararı çıktı

Kritik görüşmeden tam 5 yıldızla ayrılık kararı! İşte o isimler
Büyük talihsizlik! Dev maçta Şampiyonlar Ligi marşı yerine bakın ne çalındı

Büyük talihsizlik! Dev maçta Şampiyonlar Ligi marşı yerine bakın ne çalındı
80 yıl sonra bir ilk! Ülkenin vekilleri genelevleri yeniden açmak için soluğu Meclis'te aldı

Ülkenin vekilleri genelevleri yeniden açmak için soluğu Meclis'te aldı
Meclis'te ender görülecek bir an: CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı

CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı
title