Okul binasına giren tilki, yakalanıp, doğaya salındı YALOVA'da girdiği okulda çıkışı bulamayınca mahsur kalan tilki, itfaiye ekiplerince yakalanıp, doğaya salındı. YALOVA'da girdiği okulda çıkışı bulamayınca mahsur kalan tilki, itfaiye ekiplerince yakalanıp, doğaya salındı. Çiftlikköy ilçesindeki Şehit Teğmen Talha Bahadır Ortaokulu binasının içerisinden gelen sesleri duyan güvenlik görevlisi kontrol etmek için içeri girdi. Bu sırada güvenlik görevlisi, tilkiyle karşılaştı. Tilki tuvalete kaçarken, güvenlik görevlisi itfaiyeye haber verdi.Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Ekipleri, tuvaletteki tilkiyi yakalayarak, doğaya saldı. Ekipler, o anların görüntüsünü sosyal medyada paylaştı. Demirören Haber Ajansı / Özgür Yıldız - Güncel Çiftlikköy İtfaiye Güncel Haberler

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