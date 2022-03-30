OKUL BAHÇESİNİN YAKININDA VELİLERİN FARK ETTİĞİ KİMYASAL MADDELER İÇİN İNCELEME

TUNCELİ (DHA) - TUNCELİ'de 2 ay önce yeni yerine taşınan ve yaklaşık 200 öğrencinin eğitim gördüğü Munzur Ortaokulu'na da yapışık olan İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün kapısında, içinde asit ve cıva gibi kimyasal maddelerin bulunduğu 50'ye yakın şişe, veliler tarafından fark edildi. Çocukların, okulun bahçesi aracılığıyla rahatlıkla ulaşabileceği kimyasal maddelerle ilgili şikayet üzerine polis inceleme başlattı. Şişelerin etrafı güvenlik şeridi ile kapatılırken, İl Milli Eğitim Müdürlüğü konu ile ilgili açıklama yapmadı.

Tunceli'de 2 ay önce güçlendirme çalışması nedeniyle yeni yerine taşınan ve yaklaşık 200 öğrencinin eğitim gördüğü Munzur Ortaokulu'na yapışık olan İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün kapısında, veliler tarafından içinde 50'ye yakın şişenin olduğu yırtık bir koli fark edildi. İçinde asit, cıva gibi kimyasal maddelerin bulunduğu ve bazılarının üzerinde 'Zehirlidir, vücudunuzla temasından sakınınız' gibi uyarılar da bulunan şişelerle ilgili velilerin şikayeti üzerine polis inceleme başlattı. Veliler, okul bahçesi aracılığıyla çocukların rahatlıkla ulaşabileceği alana kimyasal maddelerin bırakılmasına tepki gösterdi. Şişelerin etrafı güvenlik şeridiyle kapatıldı.

'BİR AN ÖNCE KALDIRILSIN ÇOCUKLARA ZARAR GELMESİN'

Veli Arzu Gün, kimyasal maddelerin tehlike saçtığını belirterek, "Oğlum bu okulda okuyor. Burada İl Milli Eğitim Müdürlüğü vardı. Taşınırken zararlı, yakıcı ve patlayıcı maddeleri burada bırakmışlar. Çocuklar için çok zararlı bunlar. ya taşındıkları yere götürsünler ya da bir işe yaramıyorsa imha etsinler. Kapıdan da buraya rahatlıkla girilebilir. Başka çocuklar da girebilir içeriye. Kapısı da açık zaten. Bir an önce kaldırılsın ve çocuklara zarar gelmesin" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, konu ile ilgili açıklama yapmadı.