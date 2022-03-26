OKUL BAHÇESİNDEKİ BIÇAKLI KAVGADA 2 ÖĞRENCİ VE 1 İDARECİ YARALANDI - Haberler

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OKUL BAHÇESİNDEKİ BIÇAKLI KAVGADA 2 ÖĞRENCİ VE 1 İDARECİ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ORDU'da 2 grup arasında okul bahçesinde çıkan kavgada, 2 öğrenci ve görevli müdür yardımcısı yaralandı.

ORDU'da 2 grup arasında okul bahçesinde çıkan kavgada, 2 öğrenci ve görevli müdür yardımcısı yaralandı. Polis kaçan 3 şüpheli öğrencinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 14.00 sıralarında, Ünye ilçesi Kaledere Mahallesi'ndeki Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda meydana geldi. Yaşları 15 ile 17 arasında değişen 2 öğrenci grubunun tartışması kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesiyle 3 öğrenci, karşısındaki gruba bıçakla saldırdı. Kavgada, olaya müdahale etmek isteyen müdür yardımcısı Gültekin Gül ile öğrenciler E.D. ve M.M.D. yaralandı. Ellerinde bıçak olan şüpheli grup ise okuldan kaçtı. Yaralılar, ihbarla adrese gelen ambulansla, hastaneye kaldırıldı. Yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polis kaçan 3 şüpheli çocuğun yakalanması için çalışma başlattı.

OKUL BAHÇESİNDEKİ BIÇAKLI KAVGADA 2 ÖĞRENCİ VE 1 İDARECİ YARALANDI

OKUL BAHÇESİNDEKİ BIÇAKLI KAVGADA 2 ÖĞRENCİ VE 1 İDARECİ YARALANDI

OKUL BAHÇESİNDEKİ BIÇAKLI KAVGADA 2 ÖĞRENCİ VE 1 İDARECİ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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