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Okul bahçesinde bıçaklı saldırı: Ağır yaralı

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Kocaeli'nin Derince ilçesinde okul bahçesinde meydana gelen bıçaklı saldırı sonucu bir kişi ağır yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde okul bahçesinde bıçaklı saldırıya uğraması sonucu ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Öğrenci velisi Murat T, Yenikent Mahallesi Tufan Sokak'taki Kocaeli Öğretmenler İlkokulu'nun bahçesinde beklediği sırada kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Murat T. sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis olay yerinden araçla kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

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