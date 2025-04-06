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Okul Bahçesinde Bıçakla Öldürülen 15 Yaşındaki G.C'nin Cenazesi Defnedildi

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Edirne'de okul bahçesinde bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki G.C., cenaze namazının ardından toprağa verildi. Olayla ilgili 14 yaşındaki bir şüpheli gözaltına alındı.

Edirne'de okul bahçesinde bıçakla öldürülmüş halde bulunan 15 yaşındaki G.C'nin cenazesi toprağa verildi.

G.C'nin Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgundan alınan cenazesi, Yıldırım Hacısarraf Mahallesi'ndeki Yıldırım Akmescid Camisi'ne getirildi.

Anne ve babası ile aile yakınları burada taziyeleri kabul etti.

G.C, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Bademlik Mezarlığı'na defnedildi.

Polis tarafından gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Olay

Çavuşbey Mahallesi'ndeki bir okulun bahçesinde dün hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri gelmiş, ekipler 15 yaşındaki kızın bıçaklanarak öldürüldüğünü belirlemişti.

G.C'yi öldürdüğü iddia edilen 14 yaşındaki şüpheli polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
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