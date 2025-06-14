Okul bahçesinde atıklardan oluşturulan açık hava sınıfında eğitim görüyorlar

Batman'da Mimar Sinan Anaokulu bahçesinde atık malzemeler kullanılarak açık hava sınıfı oluşturuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan Sıfır Atık Projesi'ne destek vermek amacıyla Belde Mahallesi'nde bulunan Mimar Sinan Anaokulu bahçesinde veli ve idarecilerin katkılarıyla atık malzemeler kullanılarak açık hava sınıfı oluşturuldu.

Yemek atölyesi, böcek oteli, müzik duvarı, bitki gözlem alanı, duyusal alan, denge parkuru, çadır sınıf, kum havuzu, erken okuryazarlık tahtası gibi alanların bulunduğu açık hava sınıfında öğrenciler haftanın iki günü eğitim alıyor.

Okul Müdürü Mehmet Eşref Çiftçi, AA muhabirine, okulda birçok projeyi hayata geçirdiklerini, son olarak da okul bahçesinde açık hava sınıfı oluşturduklarını söyledi.

Açık hava sınıfı ile çocuklarda erken yaşlarda sıfır atık bilinci oluşturmayı amaçladıklarını belirten Çiftçi, "Bu projenin özelliği çocuklarımızın küçük yaşlarda sıfır atık bilincini oluşturmak ayrıca çocukların açık havada sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimini olumlu yönde sağlayabilmek. Sınıfın öğrenme merkezlerini veli ve öğrencilerimizle birlikte atık materyallerle oluşturduk." ifadelerini kullandı.

"Çocuklara sıfır atık bilinci aşılamayı amaç edindik"

Müdür Yardımcısı Filiz Örnek de Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Okul Öncesi Eğitim Programı kapsamında okul bahçesinde açık hava sınıfı projesini hayata geçirdiklerini anlattı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde yer alan öğrenme merkezlerini sınıfın dört duvar arasında değil çatısı gökyüzü, duvarları ağaç olan bir sınıf oluşturmaya çalıştıklarını kaydeden Örnek, şöyle konuştu:

"Bu alanlarımızda öğrenme merkezlerimiz bulunuyor. Alanda böcek otelimiz, günlük yaşam becerilerini destekleyen mutfak atölyemiz var. Müzik duvarında sıfır atığı destekleyecek müzik aletlerimiz bulunuyor. Bunlar velilerimiz tarafından yapıldı. Bunları yaparken çocuklara sıfır atık bilinci aşılamayı amaç edindik. Açık hava sınıfıyla çocuklar çöp ve atık diye adlandırdığımız materyallerin günlük hayatta nelere dönüşebileceğini somut olarak gördü."

Örnek, sınıf sayesinde çocukların doğa ile içi içe bir eğitim aldığını belirterek, öğrencilerin haftada en az iki gün bu alanlardan istifade ettiğini anlattı.

Böcek oteli ve mutfak atölyesinin çocukların en çok ilgisini çeken alanlar olduğunu kaydeden Örnek, şöyle devam etti:

"Çocuklara hayvan sevgisini aşılamaya çalışırken genelde ya animasyonlar izletiyoruz ya da hayvanat bahçesine götürüyoruz ama burada şu an salyangozlarımız var. Bir hayvana dokunmayı somut olarak yaşıyorlar. Sınıftaki en önemli amaçlardan biri somut yaşantılar sunmak. Öğrencilerin ilgisini çeken alanlardan biri de mutfak atölyesi. Günlük yaşam becerilerini destekleyecek şekilde materyaller mutfak atölyesinde bulunuyor. Öğrencilerin çoğu bütün alanlarda severek zaman geçiriyor."

Öğrencilerden Asmin Erdoğan da açık hava sınıfında arkadaşlarıyla çok eğlendiğini dile getirdi.

Zeynep Sarı ise bahçede en çok mutfak atölyesinde oynadığını, yemek yapmayı çok sevdiğini anlatarak, oyun oynarken arkadaşlarıyla eğlenceli vakit geçirdiğini ifade etti.