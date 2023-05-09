OKUDUĞU KİTABI GETİREN ÇOCUKLAR, TİYATRO OYUNUNU ÜCRETSİZ İZLEDİ

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde okuduğu kitabı getiren çocuklar, İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen 'Siz ne dersiniz" adlı oyunu ücretsiz izleme fırsatı buldu. Toplanan kitaplar, Keşan Lisesi önündeki durakta oluşturulan sokak kütüphanesine bağışlanacak.

Keşan Belediyesi Selim Sesler Konferans ve Tiyatro Salonu'ndaki oyunu izlemeye gelen çocuklar, yanlarında getirdikleri kitapları salonun önünde oluşturulan alana bıraktı. Toplanan kitapların belediye ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Keşan Lisesi önündeki durakta oluşturulan sokak kütüphanesine bağışlanacağı bildirildi.

Oyun sorumlusu Merve Erdoğan Carim, oyunun konusu hakkında bilgi vererek, 'Bu oyun olduğu yerden mutlu olmayan, daha güçlü olmak isteyen bir insanın kolay yoldan güçlü olma çabasını ama aslında bu şekilde asla güçlü olunamayacağını, en gerçek şeyin çalışarak, çabalayarak ve emek vererek olması gerektiği yere gelmesini anlatan bir oyun. Oyunda kahramanımız, arslan olmak istiyor, kartal olmak istiyor hep en yüksekte, hep en güçlüyü olmak istiyor. Ama sonunda aslında en güçlü olanın insan olduğunu ve çalışarak, okuyarak bir yerlere gelip, istediği konumu o şekilde elde edebileceğini anlatıyoruz çocuklara' dedi.

'SANATA TEŞVİK ETMİŞ OLUYORUZ'

Hem kurum hem de özel tiyatrolarda kitap veya oyuncak getirene ücretsiz tiyatro izleme imkanının çocukları sanata daha çok yaklaştırdığını ifade eden Carim, 'Tiyatronun da daha çok içine alıyor. Onları hem okumaya, hem paylaşmaya hem de sanata teşvik etmiş oluyoruz. O yüzden bu bizi de çok mutlu eden ve teşvik eden bir şey. Bizde rolümüze ve oyuna daha iyi adapte oluyoruz. Onlar içinde bu oyun müthiş bir anı olacak' diye konuştu.

Keşan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Andaç Gedik de, çocukların okuduğu kitapları bağışlayarak ücretsiz tiyatro izleme imkanı bulduğunu ve güzel bir sosyal sorumluluk projesine imza attıklarını dile getirerek, 'İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte Keşan Lisesi önündeki durağa kurduğumuz açık kütüphanemiz için çocuklarımızdan kitap bağışlarını aldık. Tiyatroya gelirken okudukları bir kitabı bize teslim ettiler ve bu şekilde tiyatroyu ücretsiz izlemeye hak kazandılar' ifadelerini kullandı.

'ÇOK AMAÇLI BİR TİYATRO OLACAK'

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ise her öğrencinin birer kitap hediye ederek, tiyatro oyununu ücretsiz izleyeceğini söyledi. Helvacıoğlu, 'Her evladımız okuduğu kitapları getirdi ve bu kitapları okumayan çocuklara teslim edeceğiz. Okuyanlar da okuduğu kitapları getirecekler, okumayanlar da okumadıkları kitapları alacaklar. Keşan Lisesi önünde oluşturduğumuz duraktaki sokak kütüphanesinden istedikleri kitapları alabilecekler. Çok amaçlı bir tiyatro olacak. Sanat var, kültür var, dayanışma var ve kitap var' dedi.

Çocuklar, Faik Ertener'in yazıp, rejisörlüğünü yaptığı ve 1 saat 20 dakika süren tek perdelik oyunu ilgiyle izledi.