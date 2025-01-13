Oktay Yılmaz 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ı Alev Alatlı Şehir Düşünce ve Sanat Merkezi'nde ziyaret eden Anadolu Ajansı Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Yılın Kareleri" oylamasında yer alan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğraflar hakkında bilgi verdi.

Yılmaz, "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Özgür Ülkede İlk Namaz", "Haber" kategorisinde Belal Khaled'in "Bayram", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Nurettin Boydak'ın "Hayat Damarları", "Spor" kategorisinde Gökhan Balcı'nın "Şükür", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Osmancan Gürdoğan'ın çektiği "Madenciler" karesini seçti.

Oktay Yılmaz, oylamanın ardından yaptığı açıklamada, 2024 yılının Türkiye'nin gönül coğrafyasındaki yerler için savaşın gölgesinde geçtiğini söyledi.

Suriye'deki "sessiz devrim"in bölge halkının yüzünü güldürdüğünü belirten Yılmaz, oylamaya ilişkin şöyle konuştu:

"İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım hala devam etmekte ve Filistinlilerin tüm bu soykırıma karşı hala umutlarını devam ettirdiği bir fotoğrafı da bu anlamda görmüş olduk. Demek ki Filistinliler hala gelecekten umutlu ve direnişe devam ediyorlar. Sporda yine milli ve manevi değerlerine sahip çıkan gençlerimizden Arda'yı da o anlamda o fotoğraflarda görmek bizleri mutlu etti."