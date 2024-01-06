Oktay Vural, İYİ Parti'ye üye olanlara rozet taktı

İyi Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural, "Bugün Türkiye'nin umudu İyi Parti'ye üye olan arkadaşlarımızla aynı yolu yürümekten büyük şeref duyuyorum." dedi.

Kente Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışı için gelen Vural, partililer tarafından karşılandı. Partisinin il binasını ziyaret eden Vural, İyi Parti'ye katılanlara rozet taktı.

Vural, burada yaptığı konuşmada, Isparta'da iyilik hareketini başlatmaktan gurur duyduğunu söyledi.

Seçim sürecinde niyetlerinin hayır olduğunu akıbetinde hayır olacağını ifade eden Vural, "Bugün Türkiye'nin umudu İyi Parti'ye üye olan arkadaşlarımızla aynı yolu yürümekten büyük şeref duyuyorum. Bugün burada Ahmet Tural Bey'e Isparta'nın belediye başkanı demenin vaktinin geldiğini düşünüyorum. Yeni bir heyecanla Isparta'ya hizmet heyecanı içindeyiz. İnşallah nasip olursa ben de belediyeye Ahmet başkanımızı götürürken yanınızda olurum. Çünkü sizler bunu hak ediyorsunuz." diye konuştu.

Daha sonra Vural, partililerle birlikte Mimar Sinan Caddesi'nde yürüyerek Gazi Kemal Mahallesi'nde Seçim Koordinasyon Merkezi açılışını yaptı.

Açılış sonrası Vural, İYİ Parti Isparta Belediye Başkan Adayı Ahmet Tural ve partililerle sohbet etti.