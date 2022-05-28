Oktay: "Her bir vatandaşımızın 2023'ün ilk çeyreğinde çıkarılan gazın kendi mutfaklarında yakacakları gaza dönüşeceği müjdesini bir kez daha vermek... - Haberler

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Oktay: "Her bir vatandaşımızın 2023'ün ilk çeyreğinde çıkarılan gazın kendi mutfaklarında yakacakları gaza dönüşeceği müjdesini bir kez daha vermek...

AA - Muhammed Yaşar Kördemirci - Güncel
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ZONGULDAK - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Zonguldak'ta "Filyos Limanı Sahası Doğalgaz İşleme Tesisleri"nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ZONGULDAK - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Zonguldak'ta "Filyos Limanı Sahası Doğalgaz İşleme Tesisleri"nde açıklamalarda bulundu. (2)

AA / Muhammed Yaşar Kördemirci - Güncel

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