Oktay: "Her bir vatandaşımızın 2023'ün ilk çeyreğinde çıkarılan gazın kendi mutfaklarında yakacakları gaza dönüşeceği müjdesini bir kez daha vermek... - Haberler

Oktay: "Her bir vatandaşımızın 2023'ün ilk çeyreğinde çıkarılan gazın kendi mutfaklarında yakacakları gaza dönüşeceği müjdesini bir kez daha vermek...
AA - Muhammed Yaşar Kördemirci - Güncel
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ZONGULDAK - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Zonguldak'ta "Filyos Limanı Sahası Doğalgaz İşleme Tesisleri"nde açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ZONGULDAK - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Zonguldak'ta "Filyos Limanı Sahası Doğalgaz İşleme Tesisleri"nde açıklamalarda bulundu. (2)
AA / Muhammed Yaşar Kördemirci - Güncel