Oktay, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcuları kutladı - Haberler

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Oktay, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcuları kutladı

AA - Yusuf Soykan Bal - Güncel
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Oktay, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcuları kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcular için tebrik mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcular için tebrik mesajı yayımladı.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ayşe Çağırır, Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Akbaş, Busenaz Sürmeneli, Şennur Demir. Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda büyük bir başarı sergileyerek takım halinde şampiyon olan milli sporcularımızı gönülden kutluyorum." ifadelerine yer verdi.

AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel

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