Öksüz Kurt Yavrusu Tedavi Altında

Öksüz Kurt Yavrusu Tedavi Altında
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Bingöl'ün Solhan ilçesinde bulunan öksüz kurt yavrusu, tedavi edilerek sağlıklı bir birey olarak doğal yaşam alanına geri bırakılacak. Yaban hayvanlarının korunması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde Doğa Koruma Ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince bulunan öksüz kurt yavrusu, iyileştikten sonra kardeşlerinin yanına gönderilecek.

Solhan ilçesinin Yenibaşak köyünün kırsalında bir yuvanın yakınında iki kurt yavrusu gören vatandaşlar, durumu Bingöl Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğüne bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, yaptıkları gözlemler neticesinde yavruların annesiz kaldığını tespit etti.

İki kurt yavrusunu yuvadan çıkaran ekipler, ilk kontrollerin ardından yavruları Kars Kafkas Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderdi.

Bir gün sonra aynı bölgede bir kurt yavrusu daha gören köy sakinleri, durumu tekrar ekiplere iletti.

Tek başına kalan kurt yavrusunu da alan ekipler, yaptıkları kontrolde yavrunun bir ayağının zedelendiğini gördü. Tedavisi müdürlükte süren yavruya gerekli aşılar yapıldı. Ekipler, bir aylık olduğu tahmin edilen kurt yavrusunu biberonla süt vererek besliyor.

"Sağlıklı birer birey olarak doğal yaşam alanlarına bırakacağız"

Bingöl Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Erkan Davran, AA muhabirine, yaban hayvanlarının sağlıklı şekilde bulundukları alanda yaşamlarını sağlayabilmesi için ellerinden gelen tüm çabaları sürdürdüklerini söyledi.

Vatandaşların Yenibaşak köyündeki kayalık bölgede kurt yavrularını gördüğünü anlatan Davran, alanda yaptıkları incelemeler neticesinde annenin varlığını tespit edemediklerini belirtti.

Bu nedenle kurt yavrularının tedavi ve bakımları için doğal yaşam alanlarından alındığını aktaran Davran, şunları kaydetti:

"Kurt yavrularının yeniden doğal yaşam alanlarına salınması için önce bakım, barınma ve tedavi ihtiyaçları giderilecek. İki yavrunun Kars'a sevkleri sağlandı. Birinin şu an tedavisi devam ediyor. Kurt yavrusunun ayağında şu an çıkık durumu var. Kars'taki kontrollerinin de ardından en kısa sürede onları sağlıklı birer birey olarak doğal yaşam alanlarına bırakacağız."

Yaban hayvanlarının doğal yaşam alanları içerisinde hayatlarını geçirmesi için çalışmalarının sürdüğünü bildiren Davran, "Bu kurt yavrumuzun da tükettiği ürünler özel ürünler olmak zorunda. Çeşitli komplikasyonlara maruz kalmamaları için hem tedavileri devam etmekte hem de beslenmeleri sağlanmakta." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel
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