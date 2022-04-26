ÖKSÜZ KEDİLERİN SÜT ANNESİ

ANTALYA'nın Serik ilçesinde doğumda 4 yavrusunu kaybeden sokak kedisi, yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü veteriner kliniğinde 1 yavrusu ile sokakta doğum yaparken annelerini kaybeden 4 yavru kediyi besleyip, süt anneleri oldu.

Veteriner kliniğine getirilen gebe sokak kedisinin, sezaryenle dünyaya gelen 5 yavrusundan 4'ü öldü. Sokak kedisi ile 1 yavrusu veteriner kliniğinde yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Bu süreçte sokakta doğum yaparken ölen 2 kedinin 3'er günlük 4 yavrusu vatandaşlar tarafından veterinere getirildi. Kedi yavrularını tedavi eden veteriner Faruk Ogan, 4 yavru kediyi, yoğun bakımda tedavi edilen anne kedinin yanına bıraktı.

Anne Kedi, yavrusu ile diğer 4 yavruya sahip çıktı. Kedileri emzirerek beslemeye başlayan anne Kedi, yavrulara 'süt anne' oldu. Yoğun bakım ünitesinde 2 gündür tedavi gören kedilerden anne kedinin yavruları beslemesi, ilgiyle izlendi.

Veteriner Faruk Ogan, yoğun bakım ünitesinde 3 kediden doğan 5 yavru bulunduğunu anlattı. Ogan, Anne kedimiz 4 yavrusunu kaybetti, 1'i kurtuldu. Vatandaşlar tedavi için 2 kedinin 4 yavrusunu kliniğe getirdi. Anne Kedi, yavrusunu ve diğer yavru kedileri besliyor. Anne kedi ile yavru kediler hayati tehlikeyi atlattı diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel