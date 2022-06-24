Öksüz kalan yavru Arap tavşanları emin ellerde - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Öksüz kalan yavru Arap tavşanları emin ellerde

İhlas Haber Ajansı - Şükrü Akyüz - Güncel
 - Güncelleme:

Öksüz kalan yavru Arap tavşanları emin ellerde Van'ın merkez Edremit ilçesinde polis ekipleri tarafından ve annesi kuşlar tarafından öldürülen yavru 5 Arap Tavşanı emin ellerde.

Öksüz kalan yavru Arap tavşanları emin ellerde

VAN - Van'ın merkez Edremit ilçesinde polis ekipleri tarafından ve annesi kuşlar tarafından öldürülen yavru 5 Arap Tavşanı emin ellerde.

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından arazide bulunan ve annesi kuşlar tarafından öldürülen yavru 5 Arap tavşanı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Van Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Polis ekiplerinden alınan yavru Arap tavşanları, rehabilitasyonları yapılmak üzere Van YYÜ Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi. Burada görevliler tarafından bakımı yapılan tavşanlar, rehabilitasyon süreleri dolduktan sonra doğaya bırakılacaklar.

Konu ile ilgili bilgi ver merkez müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, "Emekli bir polis memurunun Edremit ilçesinde annesiz olarak arazide buldu bunları. Daha sonra Doğa Koruma Milli Parklar Van Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alınarak merkezimize getirildiler. Şua da çok daha küçükler. Genel durumu düzeldi ve normal beslenme geçiyoruz. Beslenmeye alıştırdıktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Van İl Şubesine teslim ederek habitatlarına kazandırılacak" dedi.

"Nesli tehlike altında olan bir tür"

Arap tavşanları Van'da nadir görülen bir tür. Arap tavşanları kulakları Tavşan'a, arka ekstremiteleri Kanguru'ya gövdesi de fareye benzediği için her bölgeye göre vatandaş kendine göre küçük Kanguru, Arap Tavşanı, kır Tavşanı, küçük fare, büyük fare gibi isimler anmakta. Bunlar gece faaliyet gösteren hayvanlar olduğu için insanlarla karşılaşması da zor. Yani nadir görünen hayvanlar. Nadir görülmesine rağmen görünmesi sebeplerinden biri de artık bunların yaşam alanları da daraldı. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu gibi kırsal bölgelerde dağlık alanlarda, ovalıklarda görülebilir. Ama bu alanların sayıları azalmasına bağlı olarak da kırmızı listeye ve nesli tehlike altında hayvanlar arasında sayılabilir" diye konuştu.

Arap Tavşanı; tavşan gibi kulakları, kanguru gibi arka ayakları, fare gibi gövdesi olan ve koruma altında olan bir türdür. Gece aktif olduğu için pek görülmez ve zıplayarak yürür.

(EKİP-ŞAK-Y)

İhlas Haber Ajansı / Şükrü Akyüz - Güncel

Edremit Van Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title