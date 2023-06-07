Öksüt Madencilik, Çocuklara Yönelik Çevre Etkinliği Düzenledi

Kayseri'nin Develi ilçesinde faaliyetlerini sürdüren Öksüt Madencilik, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında çocuklara yönelik bir etkinlik düzenledi. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı etkinlikte çocuklara çevre konusunda farkındalık kazandırıldı.

Tüm gün süren birbirinden renkli oyunlar, gösteriler ve performansların olduğu etkinliğe 40'ı depremzede olmak üzere çok sayıda çocuk katıldı. Çocuklar hem eğlenceli vakit geçirdi ve moral buldu hem de çevre konularına yönelik farkındalık kazandı. Etkinlikte yer alan animasyon ekibi de hem oynattığı oyunlarla hem de sık sık tekrarladığı çevre temalı sohbetlerle çocukların eğlenirken ekolojik değerler ile tanışmalarını sağladı.

Atık malzemelerle tasarlanmış çeşitli oyunları, fotoğraf yarışması, çevre içerikli yaratıcı drama ve sinema atölyeleri, kurulan birbirinden ilginç eğlence parkları takip etti. Fotoğraf yarışmasında dereceye giren şirket çalışanlarına plaket ve ödüllerinin törenle verildiği etkinlikte katılan tüm çocuklara da hediyeler dağıtıldı.

Öksüt Madencilik ekiplerinin yanı sıra Kayseri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Sibel Livdumlu ve Develi KYK Yurt Müdürü Gülişan Bedir Atıcı'nın katıldığı etkinlikte ekosisteme ve biyolojik çeşitliliğe sahip çıkmak, başta su olmak üzere doğal kaynakların tasarruflu kullanımı, tüm atık malzemelerde geri dönüşüm gibi birbirinden önemli mesajlar paylaşıldı.

Öksüt Madencilik Çevre, Sosyal ve Yönetişim Direktörü Pelin Usta Özkayhan, iyi gelecek fikrinin ancak çevre duyarlılığı ve ekolojik farkındalık ile mümkün olabileceğini söyledi. Bu duyarlılık açısından en önemli kesimin geleceğin dünyasının kurucu unsurları yani çocuklarımız olduğunu belirten Özkayhan "5 Haziran Dünya Çevre Günü'nün farkındalığını yaşatmamıza katkı sağlayan tüm minik dostlarımızla beraber hem çok güzel eğlendik hem de geleceği daha da yeşillendirmenin yollarını konuşma fırsatı bulduk" dedi.