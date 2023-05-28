Oksijen tüpüyle oy kullanma
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Bodrum'da tedavi gören 76 yaşındaki Emine Topçuoğlu, oksijen tüpüne bağlı olarak sandığa getirilerek sedyede oy kullandı.
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 76 yaşındaki Emine Topçuoğlu, tedavi gördüğü hastaneden oksijen tüpüne bağlı olarak, sandığa getirilerek sedyede oyunu kullandı.
Cumhurbaşkanlığı 2'nci Tur Seçimleri kapsamında Bodrum Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Emine Topçuoğlu oksijen tüpüyle birlikte ambulansla oy kullanmaya gitti. Ambulansla, Gümüşlük Mahallesi Kemal Durmaz İlköğretim Okuluna getirilen Topçuoğlu sedyeyle oy kullanacağı sınıfa çıkarıldı. Oyunu kullanan Topçuoğlu alkışlarla uğurlandı. Topçuoğlu ambulansla tekrar hastaneye götürüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel