Oksijen dolum tesisinde patlama: Kadın işçi hayatını kaybetti

MUĞLA - Muğla- Aydın Karayolu Bayır mahallesindeki sanayi sitesinde oksijen tüpü dolumu sırasında yaşanan patlamada ağır yaralanan Nurhayat Karakaş isimli kadın yaşamını yitirdi.

Menteşe Bayır Mahallesi Sanayi Sitesi Erdal Akbulut Caddesi üzerinde bulunan oksijen dolum işyerinde bu sabah dolum yapılırken patlama oldu. Patlama sonucu Nurhayat Karakaş isimli kadın ağır yaralandı.

İtfaiye ekipleri tarafından 112 ambulansına teslim edilen kadın, yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olay sonrası Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından tesisin çevresi güvenlik çemberine alındı. İtfaiye ekipleri gaz kaçağı ihtimaline karşı bölgede tedbir için bekletiliyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri işyerinde inceleme başlattı.