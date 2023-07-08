Okmeydanı'nda Metrobüste Çıkan Yangın Anı Kamerada

Okmeydanı'nda seyir halindeki metrobüste çıkan yangın söndürülürken yolcuların yaşadıkları korku, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Okmeydanı mevkisinde seyir halinde olan bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Bir süre sonra alevler aracın arka koltuklarının altından yükselmeye başladı.

Şoförü uyararak aracın durmasını sağlayan yolcular, metrobüsü hızlıca boşalttı.

Metrobüsteki alevlere yangın söndürme tüpüyle müdahale edildi. Yangın tamamen söndürüldü.

Araçtaki yangın ve yolcuların yaşadığı korku, cep telefonu kamerasına yansıdı.