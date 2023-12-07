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Okmeydanı'nda Metrobüs Reklam Panosuna Çarptı: Bir Kişi Yaralandı

7 Aralık 2023 04:08 Son Güncelleme: 04:10 Abone Ol

Okmeydanı'nda seyir halindeki bir metrobüs, hastane durağında reklam panosuna ve tentesine çarptı. Kazada bir kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Durağın temizlik çalışmaları sonrası trafiğe açıldı.