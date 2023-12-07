Okmeydanı'nda Metrobüs Reklam Panosuna Çarptı: Bir Kişi Yaralandı
Okmeydanı'nda seyir halindeki bir metrobüs, hastane durağında reklam panosuna ve tentesine çarptı. Kazada bir kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Durağın temizlik çalışmaları sonrası trafiğe açıldı.
Okmeydanı'nda metrobüsün reklam panosuna çarpması sonucu bir kişi yaralandı.
Edirne yönünde seyir halindeki 34 TR 6201 plakalı metrobüs, Okmeydanı Hastane durağında reklam panosuna ardından durağın tentesine çarptı. Kazada metrobüsteki bir kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Okmeydanı Hastane metrobüs durağı, temizlik çalışmaları sonrası trafiğe açıldı.