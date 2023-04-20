OKMEYDANI KENTSEL DÖNÜŞÜM OFİSİ'NİN AÇILIŞI BAKAN KURUM'UN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Beyoğlu'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Ofisi'nin açılışını gerçekleştiren Bakan Kurum, Okmeydanı Kentsel Dönüşüm 1'inci Etap Şantiyesini de ziyaret etti.

"KENDİ DÖNÜŞÜM YAPMAK İSTEYEN VATANDAŞA YAPIM VE FİNANS DESTEĞİ VERECEĞİZ"

Tüm Okmeydanı'nı dönüştürmeyi hedeflediklerini belirten Bakan Kurum, "Bu çerçevede bir irtibat ofisi açtık. Bu ofiste sizleri, belediyemizle bakanlığımızın ekipleri bilgilendirecek ve burada kentsel dönüşüme ilişkin taleplerinizi alacak. Diyelim ki imar planınızda sorun var. Hemen plana ilişkin rezerv alanı ilan edeceğiz. Makul bir imar neyse o imarı yapacağız. Hızlı bir şekilde vatandaşım kendi dönüşmek istiyorsa yapım desteği vereceğiz. veya biz müteahhitlerle yapmak istemiyoruz, devletimiz bize hem yapım desteği versin, hem finans desteği versin. Başımız üstüne. Nasıl Okmeydanı'nda ilk etapta yaptıysak aynısını mahalle mahalle yapmaya devam edeceğiz. O yüzden buradaki büromuz size kentsel dönüşüm noktasında hizmet verecek. Büromuz tüm Okmeydanı'na hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

"78 GÜNDE 106 BİN KONUTUN SÖZLEŞMESİNİ YAPTIK"

"YARINA CUMHURBAŞKANIMIZLA MÜJDELERİ VERECEĞİZ"

"DEDİKODULARIN, İFTİRALARIN, POLEMİKLERİN İÇİNDE BULAMAZSINIZ"

Bakan Kurum, "Her zaman eserlerin peşinde koştuk. Bizi hiçbir zaman, böyle dedikoduların, iftiraların, polemiklerin içinde bulamazsınız. Bizi ararsanız işte Okmeydanı'nda milletiyle kentsel dönüşümü konuşurken bulursunuz. Bizi ararsanız Kartal Ormantepe'de bina çökmüştür, o binanın enkazının yanında onun acısına ortak olurken bulursunuz" dedi.

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