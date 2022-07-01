Okmeydanı Fetihtepe'de polis eşliğinde mahallelinin elektrik ve suları kesiliyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Okmeydanı Fetihtepe'de polis eşliğinde mahallelinin elektrik ve suları kesiliyor

DailyMotion.com - Güncel
 - Güncelleme:

Okmeydanı Fetihtepe'de polis eşliğinde mahallelinin elektrik ve suları kesiliyor.

Okmeydanı Fetihtepe'de polis eşliğinde mahallelinin elektrik ve suları kesiliyor.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Fetihtepe Mahallesi'nde kentsel dönüşüm adı altında 8 Haziran'da tahliyeler yapıldı, evlerin doğalgaz, elektrik ve suyu kesilmişti. Bugün polis eşliğinde mahallelinin elektrik ve suyu yeniden kesiliyor. Okmeydanı Çevre Koruma ve Güzelleştirme Derneği Başkan Yardımcısı Rüstem Karakuş, son durumla ilgili "Mahallede yüzde 70'inin elektrik ve suyu kesikti. Şimdi kalan yüzde 30'unun elektrik su ve doğalgazını kesmek için geldiler. Dün bu konuda yürütmeyi durdurma talebiyle duruşma vardı... Karara bağlanmadan bu işlemi yaptılar" dedi.

DailyMotion.com / Güncel

Güncel Haberler

Bu haber DailyMotion.com tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. DailyMotion.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı DailyMotion.com kurumudur.
title