Oklu kirpilerin gece gezintisi kamerada Batman'ın Sason ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan 2 oklu kirpinin, gece karanlığında ortaya çıktığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Oklu kirpilerin gece gezintisi kamerada

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan 2 oklu kirpinin, gece karanlığında ortaya çıktığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Batman Sason karayolu üzerinde otomobili ile seyir halinde olan bir vatandaş yol kenarında iki adet okul kirpiyi fark etti. Cep telefonu ile kirpikleri görüntüleyen sürücü o anları kaydetti. Peş peşe yolda yürüyen oklu kirpiler daha sonra sarp araziye saparak gözden kayboldu.

Çevre kirliliği, tarımsal ilaçlar ve bilinçsiz avlama sebebiyle nesli tehlike altında olan oklu kirpiyi avlayana, 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve Merkez Av Komisyonu kararınca 5 bin Türk lirası ceza uygulandığı belirtildi.