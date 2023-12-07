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Okey masası kurarak düğün konvoyunun önünü kestiler

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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde okey masası kurarak düğün konvoyunun önünü kesen gençler, damattan para alana kadar kalkmadı. Düğün sahiplerinden bahşiş alan gençler, masayı toplayarak konvoyun geçişine izin verdi.

- Okey masası kurarak düğün konvoyunun önünü kestiler

BOLU - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde okey masası kurarak düğün konvoyunun önünü kesen gençler, damattan para alana kadar kalkmadı. Düğün sahiplerinden bahşiş alan gençler, masayı toplayarak konvoyun geçişine izin verdi.

Munduşlar köyünde yaşayan Ersin Başarır dünyaevine girdi. Düğün günü gelini Mudurnu merkezden aldıktan sonra Munduşlar köyüne gelen konvoyu, damadın arkadaşları Emircan Yiğit, Doğukan Aydemir, Berkay Sarıkaya ve Eray Orhan İşlek durdurdu. Gelin arabasının önüne okey masası kuran damadın arkadaşları, masayı yoldan kaldırmadı. Damat ve yakınları bir miktar para verdikten sonra konvoy yeniden yoluna devam etti. Düğün konvoyunda yaşanan o anlar ise kameraya kaydedildi.

"Biz kabul etmedik, yine oynamaya devam ettik"

Eğlendiklerini söyleyen Emircan Yiğit, "Köyümüz halkından Ersin abimizin düğünü vardı. Arkadaşlarıyla aramızda böyle bir karar almıştık. Gelin almak için köyden yola çıktık. Gelini aldıktan sonra biz okey masasını kurmak için herkesten önce köye geldik. Sonra düğün konvoyunu bekledik. Damat geldi. Babası araçtan inmemişti. Bizim kalkmamız için babası 200 lira para verdi. Biz kabul etmedik, yine oynamaya devam ettik. Tekrar 200 lira daha verdi. Son olarak damat herkesin istekasına 100'er lira koydu. Parayı verince ben okeyi attım, masamızı topladık. Damadı evine gönderdik" dedi.

"Damadımızdan aldığımız parayı düğünde fazlasıyla geri verdik"

Gelenekleri yaşatmaya çalıştıklarını ifade eden Yiğit, "Amacımız eğlenmekti, eğlenceli de oldu. Damadımızdan da aldığımız parayı düğünde fazlasıyla geri verdik. Çok mutlu olduk. Onlar da mutlu oldu" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Mudurnu Doğukan Bolu Yaşam Güncel Haberler

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