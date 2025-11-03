Haberler

Okandan, AK Parti'nin iktidara gelişinin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, partisinin iktidara gelişinin 23. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ak Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, partisinin iktidara gelişinin 23. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Okandan, mesajında, AK Parti'nin iktidara gelişinin 23. yıl dönümünü kutlamaktan dolayı gurur duyduklarını belirtti.

Birlik ve hizmet vurgusu yapan Okandan, şunları kaydetti:

"Kutlu davamızın 3 Kasım 2002 seçimlerinde iktidara gelişinin 23. yılını büyük bir onur ve gururla kutluyoruz. 3 Kasım, Türkiye siyasi tarihinde bir dönüm noktasıdır. O gün, millet iradesinin tecelli ettiği, demokrasi, kalkınma ve güçlü Türkiye yolunda yeni bir dönemin kapıları aralanmıştır. Geride bıraktığımız 23 yılda, ekonomiden altyapıya; demokrasiden dış politikaya kadar pek çok alanda milletimizin desteği ve teveccühüyle önemli adımlar attık. 'Her şey Türkiye için' anlayışıyla çıktığımız bu yolda, aynı kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ülkemiz ve şehrimiz için durmadan, yorulmadan çalışmayı sürdüreceğiz. Durmak yok, yola devam."

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
Balıkesir beşik gibi sallanıyor! 4.9'luk bir deprem daha

Şehir beşik gibi sallanıyor! Korkutan deprem çok sayıda ili etkiledi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sadettin Saran'dan futbolculara dev prim

Futbolcuları havalara uçuracak müjdeyi verdi
Dünyanın konuştuğu anlaşmanın şifreleri! Süper güç Türkiye, tarihi imzayı böyle attırdı

Süper güç Türkiye, tarihi imzayı böyle attırdı
Netanyahu katliama doymuyor! İdam cezası tasarısına onay verdi

Soykırımcı Netanyahu hepsini tek tek idam etmeye hazırlanıyor
Güllü'nün ölümünde yeni detay: Oğluyla yaşadığı şiddet olayı ortaya çıktı

Güllü'nün şüpheli ölümünde yeni detay: Kayıtlar ortaya çıktı
Sadettin Saran'dan futbolculara dev prim

Futbolcuları havalara uçuracak müjdeyi verdi
Fatih Ürek'in hayat mücadelesi sürüyor: Ece Erken son durumu açıkladı

Yoğun bakımda yaşam savaşı! Ece Erken son durumunu açıkladı
Çürümüş cesedin Onur'a ait olduğu, anneden alınan DNA ile kesinleşti

Çürümüş cesedin kimliği, anneden alınan DNA ile kesinleşti
Ahmet Türk'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili çok konuşulacak çıkış

Ahmet Türk'ten Erdoğan'la ilgili çok konuşulacak çıkış
Galatasaray'ın eski yıldızı yeni takımında krallar gibi karşılandı

Krallar gibi karşılandı! Görüntüdeki ismi tanıdınız mı?
Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor

Herkes ekran başına! Milyonların beklediği heyecan başlıyor
72 yaşındaki adamı namaza giderken vurdu! Kan donduran 'Çocuğunu öldürdü' iddiası

72 yaşındaki adamı namaza giderken vurdu! "Çocuğunu öldürdü" iddiası
Kasım ayı kira zam oranı belli oldu

Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu
Bahçeli talimat verdi! AK Partili bakanın adı mahalleye veriliyor

Bahçeli talimat verdi! AK Partili bakanın adı mahalleye veriliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.