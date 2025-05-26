Okan Buruk, AA Muhabirlerinin Sorularını Yanıtlayacak

Okan Buruk, AA Muhabirlerinin Sorularını Yanıtlayacak
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, RAMS Park'ta düzenlenecek yayında gündemdeki konulara dair soruları yanıtlayacak. Canlı yayın, saat 14.00'te başlayacak ve AA sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Anadolu Ajansı (AA) muhabirlerinin sorularını yanıtlayacak.

RAMS Park'ta bugün gerçekleştirilecek yayında Okan Buruk, gündemdeki konu başlıklarına ilişkin değerlendirmede bulunacak.

AA abonelerinin canlı alacakları yayın, saat 14.00'te başlayacak, AA sosyal medya hesaplarından da canlı olarak takip edilebilecek.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Güncel
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