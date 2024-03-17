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Okan Bayülgen'in yazdığı ve yönettiği 'Richard' oyunu 50. temsilini yapacak

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Okan Bayülgen'in yazıp, yönettiği ve oynadığı 'Richard' oyunu, 24 Mart'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde 50. temsilini gerçekleştirecek. Oyun, uluslararası seyirciler için İngilizce üst yazıyla da sunulacak. Etkinlikte canlı müzik performansları ve oyun sonrası söyleşiler de yer alacak. Oyun, Konya, Antalya ve Denizli'de de sahnelenecek.

Okan Bayülgen'in yazıp, yönettiği, oynadığı ve "Yılın Prodüksiyonu", "Yılın Yönetmeni" ile "Yılın Oyuncusu" dahil 6 ödül sahibi "Richard" oyununun, 24 Mart'ta, Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda 50. temsili yapılacak.

AKM'den yapılan açıklamaya göre, Kabare Dada ve Net Sanat tarafından düzenlenecek etkinlikte, canlı müzik performansları ve oyun sonrası söyleşiler de yer alacak.

Oyundaki bazı sahnelerde, uluslararası seyirciler için ilk kez İngilizce üst yazı bulunacak

Bayülgen ve ekibi "Herkes için Shakespeare!" sloganıyla ülkedeki yabancıların da yapımla buluşmasını hedefliyor.

Bugüne kadar Ankara, İzmir, Bursa, Diyarbakır, Adana dahil birçok şehre turne yapan ekip, mayıs ayında Konya, Antalya ve Denizli'de sahne alacak.

Oyunda Bayülgen'in yanı sıra Şenay Gürler, Ebru Unurtan, Nihal Usanmaz, Kevork Türker, Oral Özer ve Volkan Ateş Gündüz rol alıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Okan Bayülgen Antalya Denizli Konya Kültür Sanat Güncel Haberler

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