- OKAF'23'te tepki çeken çadır rengi yerine 'kırmızı-beyaz' Samsun'da, Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek olan Orta Karadeniz Kariyer Fuarı'nda katılımcıların kullanacağı stantların 'bordo-mavi' renklerde olması vatandaşların ve özellikle Samsunspor taraftarının...

- OKAF'23'te tepki çeken çadır rengi yerine 'kırmızı-beyaz'

SAMSUN - Samsun'da, Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek olan Orta Karadeniz Kariyer Fuarı'nda katılımcıların kullanacağı stantların 'bordo-mavi' renklerde olması vatandaşların ve özellikle Samsunspor taraftarının tepkisini çekti. Tepki üzerine bordo-mavi renklerindeki çadırlar, kırmızı-beyaz renkli çadırlarla değiştirildi.

Samsun'da 28-29 Nisan'da tarihlerinde gerçekleşecek OKAF'23'te katılımcılar için Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon dışarısına stantlar kuruldu. Stantta kullanılan çadırların renginin bordo-mavi olması, 11 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükselen Samsunspor taraftarlarının ve vatandaşların tepkisine yol açtı. Bazı taraftarlar fuarın düzenleneceği alana giderek örtüleri yerinden söktü. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi büyük tepki topladı.

Taraftar tepkisi

Tepki gösteren Samsunspor taraftarı Cüneyt Şenkal, "Bu şehrin renkleri kırmızı- beyazdır. Bu şehrin en büyük markası Samsunspor olduğu için burada yapılacak etkinliklerin tabii ki kırmızı-beyaz olması gerekirdi. Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da düzenlenecek fuardaki çadır renklerini ise bordo-mavi yapmışlar. Taraftarlarımız büyük tepki gösterdi. Stantları indirmeye kadar gitti. Bu şehre ve renklerine saygı duyulmalı. Bugün baktık renkler kırmızı-beyaz olmuş" dedi.

Taraftar Ayhan Güven ise "Böyle bir talihsiz olayın şampiyonluğumuzun üstüne gelmesi kötü oldu. Bu şehrin değerleri var. Burada aslında iki şehrin sinir uçlarına dokunarak birbirlerine cephe aldırmaya çalışıyorlar. Bizim taraftarımız gerekeni yaptı. Şu anda renklerin kırmızı ve beyaz olmasına sevindik" diye konuştu.

Rektörlükten açıkla

OMÜ Rektörlüğü'nden dün yapılan açıklamada ise "Ondokuz Mayıs Üniversitesi ev sahipliğinde 28-29 Nisan 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan Orta Karadeniz Kariyer Fuarı'na yönelik yapılan çalışmalarda yüklenici firma tarafından talebimiz ve bilgimiz dışında renk tercihinde bulunulmuştur. Konu fark edilir edilmez, şehrimizin duyarlılıkları dikkate alınarak brandalar toplatılmış ve yenileri ile değiştirilmesi talimatı verilmiştir. Ondokuz Mayıs Üniversitesi olarak her zaman Samsunumuzun, bölgemizin ve ülkemizin değerine değer katmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Samsunspor ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi, şehrimizin ve ülkemizin önemli iki değeridir. Bu vesile ile değerlerimizi birlikte korumaya ve OKAF'23 heyecanını hep birlikte paylaşmaya tüm halkımızı davet ediyoruz" denilmişti.