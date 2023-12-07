Ohsad Başkanı Dr. Reşat Bahat: Sut Güncellemesi Hemen Yapılmazsa Sgk Borçlarını Ödeyecek Kadar Bile Paramız Yok

Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) Başkanı Dr. Reşat Bahat, Antalya’da düzenlenen ‘OHSAD Kurultayı-Sağlıkta Ortak Çözüm Toplantıları’nda, özel hastanelerin artan maliyetler, artan asgari ücret ve düşük Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) rakamlarıyla işi sürdürmekte zorlandığını söyledi. Bahat, "SUT güncellemesi hemen yapılmazsa SGK borçlarını ödeyecek kadar bile paramız yok" dedi.

Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) Başkanı Dr. Reşat Bahat, Antalya'da düzenlenen 'OHSAD Kurultayı-Sağlıkta Ortak Çözüm Toplantıları'nda, özel hastanelerin artan maliyetler, artan asgari ücret ve düşük Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) rakamlarıyla işi sürdürmekte zorlandığını söyledi. Bahat, "SUT güncellemesi hemen yapılmazsa SGK borçlarını ödeyecek kadar bile paramız yok" dedi.

OHSAD tarafından 13'üncüsü düzenlenen 'OHSAD Kurultayı-Sağlıkta Ortak Çözüm Toplantıları' bugün Antalya'da başladı. OHSAD Başkanı Reşat Bahat, kurultayın açılışında yaptığı konuşmada, özel hastanelerin yaşadığı sorunlara dikkat çekti. Dr. Bahat, şöyle konuştu:

"SGK BORÇLARINI ÖDEYECEK KADAR BİLE PARAMIZ YOK"

"Sayın Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı'mız Vedat Bey'i ziyaret ettiğimizde tüm sorunlarımızı söyledik. İnanılmaz etkilendi ve dinledikten sonra 'Hiçbiri çözülemeyecek sorun değil, hepsini çözeriz' dedi. Beni çok ümitlendirdi ama neden çözülmedi? Sorunlar hemen çözülmüyor da ondan. Muhtemelen bir süreye de ihtiyaç var. Gerçekten biz, artan maliyetlerle artan asgari ücretlerle bu işi yürütmekte zorlanıyoruz. Sayın Çalışma Bakanı'mıza SUT artışı için teşekkür ederiz. Hiç bekletmedi, ayağının tozuyla geçirdi ama asgari ücret artışının hala altında. Bir SUT güncellemesi hemen yapılmazsa SGK borçlarını ödeyecek kadar bile paramız yok.

"HER YAPTIĞIMIZ CEZALANDIRILIYOR"

Sağlık turizmi yoğun hastanemize Türk hastalar geldiğinde elimiz ayağımıza karışıyor, 'Nasıl ceza yemeden tedavi ederiz' diye. Çünkü her yaptığımız cezalandırılıyor.

"CORONADA BİZE İHTİYACINIZ OLDUĞUNU GÖRDÜK"

Bizim sağlık turizminden edeceğimiz karı SUT fiyatından düşmeniz mi gerekiyor? ya da bir karar vermeli SGK, demeli ki ' Biz sizin reçetenizi ödüyoruz, size ihtiyacımız yok'. Ama ihtiyacınız var. Coronada bize ihtiyacınız olduğunu gördük.

2008'den itibaren bir tek doktor kadrosu verilmiş, her bir hastane başına. Bazıları almış asimetrik büyümüş, bazıları ayakta duramamış rekabette; güçlü olan hastaneyi almış. Şimdi Sağlık Bakanı, '800 doktoru özel sektörden aldık' diyor ve sevinerek anlatıyor.

"BİZE CEZALAR VEREREK, KAPATARAK BİZİ DENETLİYOR"

Sağlık Bakanlığı, bize cezalar vererek, kapatarak bizi denetliyor. Sağlık turizminde bize yatak ruhsatı vermezseniz biz bu sağlık turizminde nasıl 20 milyar dolara ulaşacağız? Bize bunu vermediğinizde bir sürü işlem merdiven altında, apartman dairelerinde yapılıyor. Bizim istediğimiz, kurallı bir sektör olmak.

MEHMET ALTUĞ: SUT YARAYA MERHEM OLMUYOR

Özel Hastaneler Platformu Derneği Başkanı Dr. Mehmet Altuğ da şunları söyledi:

"Sektörün yaşadığı bazı sıkıntılar var. SUT'u konuşuyoruz. SUT çok arkadan geliyor, yaraya da merhem olmuyor ama en azından 12 yıldır SUT fiyatlarında güncellemelerin olması iyi gelişmeler diyerek iyi tarafından da görmeye çalışıyoruz.

"ÖZEL HASTANELER DIŞLANIYOR"

Maalesef son gelişmeler, denetim yönetmeliği ve 3-4 üyemizin hastanesinin kapatılması, özel sağlık sektörünün dışlandığı, dışlanmaya çalışıldığı duygusuna da bizi sevk etmiyor değil. Bu yönetmelikleri eleştiriyoruz ve eleştirmeye de devam edeceğiz. Bizler, bu sektörün hayrına çalışmaya uğraşan sektörün temsilcileriyiz. Başka örgütler ve yapılarla karıştırıldığımızı düşünüyorum. Biz, bu ülkenin değerleriyiz. İdama mahkum olan bir suçluyu önce darağacına asıp kurşuna dizmezler ama biz, her iki cezayı da özel sektör olarak alıyoruz şu an. Denetimler bire düştü diye sevindik, ama sevinemeden bir denetim gitti, bin denetim geldi."

BANU KÜÇÜKEL: HANGİ FIRSATLARI KAÇIRDIĞIMIZA KAFA YORMALIYIZ

TOBB Türkiye Sağlık Hizmetleri Meclisi Başkanı Banu Küçükel ise şöyle konuştu:

"Biz sağlık liderleri olarak zamanımızı günlük problemlerle harcarken; teknokratlarımız, bürokratlarımız yönetmelikleri uygulamaya çalışırken hangi fırsatları kaçırdığımıza kafa yormalıyız. Çok paydaşlı bir ekosistem kurgulamalıyız. Bu ekosistem, kişinin doğduğu andan itibaren sağlıklı kalmasını sağlayacak. Yaşlılıkta bakımları konusunda her şeyin yerli yerinde olduğu bir ekosistem... Elbette ki kamu maliyesini düşüneceğiz ama özel sektörün önünü açmasını rica ediyorum, bürokrat ve teknokratlarımızdan. Özel sektör bu çeviklikle yarınları hazırlayacak bilgiye ve tecrübeye sahip ama günlük problemlerden arındırılmamız lazım. Artık bütünleşik sağlık master planı getirmekle yükümlüyüz hepimiz."

ŞUAYİP BİRİNCİ: SAĞLIĞIN SINIRLARINI KAPATAMAZSINIZ.

Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Dr. Sema Ramazanoğlu sağlıkta karar alma süreçlerinde kadınların daha aktif yer alması gerektiğini söylerken Sağlık Bakanı Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci ise OECD ülkeleri içinde bazı hastalıklarda Türkiye sıralamasına ilişkin bilgi verdi. Birinci, "OECD ülkeleri içinde yüzde 29 obezite oranıyla 6. sıradayız. Dünyadaki ölümlerin yüzde 4'ü kronik hastalıklardan. Son 10 yılda diyabete bağlı ölümlerin yüzde 70'ten fazla arttığını, bu tabloya baktığımızda hastayı güçlendirmemiz gerektiğini görüyoruz. Tüberküloz, hala dünyadaki en önemli ölüm nedenlerinden biri. Önümüzdeki risklerin büyük oranda devam ettiğini söylemek mümkün. Ne kadar iyi sağlık sistemininiz olursa olsun sağlığın sınırlarını kapatamazsınız. Son 20 yılda kat ettiği mesafe açısından bizim için fırsat olsa da 14 milyon insan sağlık turizmi için başka bir ülkeye gidiyor" dedi.

Reşat Bahat, konuşmaların ardından katılımcı ve konuklara Ege Orman Vakfı Ağaç Dikim Sertifikası sundu.