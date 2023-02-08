'OHAL' Resmi Gazete'de Güncel Haberler RESMİ Gazete'de yayımlanan karara göre; 10 ilde 8 Şubat 2022 01.00 itibariyle üç ay süreyle olağanüstü hal ilan edildi. RESMİ Gazete'de yayımlanan karara göre; 10 ilde 8 Şubat 2022 01.00 itibariyle üç ay süreyle olağanüstü hal ilan edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde 8 Şubat 2022 01.00 itibariyle üç ay süreyle olağanüstü hal ilan edildi. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umutcan Ören Güncel Haberler

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