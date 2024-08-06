Üye Girişi
Haberler

Oğuzlar'da Şiddetli Yağışın Ardından Temizlik Çalışması Başlatıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde şiddetli yağışın ardından belediye ekiplerince temizlik çalışması başlatıldı. Oğuzlar Kaymakamı Muhammed Turan ve Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, zarar gören bölgelerde inceleme yaptı. Yağışın sebep olduğu hasarlar tespit edilerek çalışmalar başlatıldı.

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde şiddetli yağışın ardından belediye ekiplerince temizlik çalışması başlatıldı.

Oğuzlar Kaymakamı Muhammed Turan ve Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, şiddetli yağış nedeniyle zarar gören bölgelerde inceleme yaptı.

Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağış sebebiyle Can Baba Türbesi'nin 20 metrelik istinat duvarının çöktüğünü, bazı evleri su bastığını ve yolların ulaşıma kapandığını söyledi.

Yağışın ardından Oğuzlar Belediyesi ekipleri ve kolluk kuvvetlerinin sahaya indiğini belirten Turan, "Güvenlik önlemleri alındı. Belediye ekiplerimiz şu an çalışıyor. Karayolları Bölge Müdürlüğüne bilgi verildi, ana arterlerde çalışma başladı. Tüm ekiplerimiz sahada. Allah'a şükür can kaybımız yok, maddi hasar var." dedi.

Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci de yaklaşık yarım saat etkili olan kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle yollardaki parke taşlarının kavladığını, bazı çatılardaki tuğlaların söküldüğünü anlattı.

Tuğla ve ağaçların üzerine düşmesi nedeniyle bazı araçlarda da hasar oluştuğunu kaydeden Cebeci, "Şu anda net bir hasar tespiti yapamadık. Yollarımızın bazı yerleri kapalı. Şu anda iş makinelerimizle buraları temizlemeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Öte yandan ilçedeki elektrik akımı da normal verilmeye başlandı.

Sabah erken saatlerden itibaren hasar tespit çalışmalarına başlanacağı öğrenildi.

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde gece saatlerinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle bazı evlerin bahçe duvarları ve çatıları yıkılmıştı.

Bazı cadde ve sokakların sel sularıyla kaplandığı ilçede hasar oluşmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

İnceleme Oğuzlar Doğal Afet Hava Durumu Yaşam Güncel Haberler

Kütahya'da korkunç kaza! Yeni evlenen imam ve eşi hayatını kaybetti

Kütahya'da korkunç kaza! Yeni evlenen imam ve eşi hayatını kaybetti

 Üsküdar'da genç kadın denize düştü, arama çalışmaları saatlerdir devam ediyor

Üsküdar'da genç kadın denize düştü, arama çalışmaları saatlerdir devam ediyor

 Misilleme korkusu! Orta Doğu'daki gerginlik nedeniyle 150 bin İsrailli ülke dışında mahsur kaldı

Misilleme korkusu! Orta Doğu'daki gerginlik nedeniyle 150 bin İsrailli ülke dışında mahsur kaldı

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
Pezeşkiyan'dan İslam ülkelerine çağrı: Siyonistlerin bu küstahlığını cevapsız bırakmayalım

Pezeşkiyan'dan İslam ülkelerine çağrı: Siyonistlerin bu küstahlığını cevapsız bırakmayalım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title