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OĞUZHAN UĞUR HAKKINDA RESEN SORUŞTURMA BAŞLATTILDI

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OĞUZHAN UĞUR HAKKINDA RESEN SORUŞTURMA BAŞLATTILDI

SOSYAL medya fenomeni Oğuzhan Uğur hakkında Kahramanmaraş ve Hatay'da baraj duvarlarının patladığı yönünde paylaşım yaptığı gerekçesiyle 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan resen soruşturma başlatıldı.

SOSYAL medya fenomeni Oğuzhan Uğur hakkında Kahramanmaraş ve Hatay'da baraj duvarlarının patladığı yönünde paylaşım yaptığı gerekçesiyle 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan resen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli iki depremin ardından Kumçatı Köyünde barajın çatladığı ve Hatay Yarseli Barajı'nın duvarının çatladığı yönünde sosyal medyada paylaşım yapanlara yönelik çalışma başlattı. Savcılık, 'BaBala TV' sosyal medya hesabının bu yönde paylaşım yaparak depremzede vatandaşlar arasında korku ve paniğe neden olduğu, bu nedenle arama-kurtarma çalışmalarında aksamalara yaşandığı gerekçesiyle hesap sahibi Oğuzhan Uğur hakkında 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan resen soruşturma başlatıldı.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kahramanmaraş Oğuzhan Uğur Hatay Güncel Haberler

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