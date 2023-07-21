Oğuzhan Koç Yeni Şarkılarını Aynı Anda Yayınlıyor

Yazdığı şarkılarla ve sahne performanslarıyla kitleleri peşinden sürükleyen Oğuzhan Koç, hazırlıklarını sürdürdüğü yeni iki şarkıyı aynı anda yayınlıyor. Dinleyiciyle buluşan 'Yok mu?' ve 'Yok' farklı tarzlarıyla dinleyiciyi duygudan duyguya sürükleyecek. Şarkıların klipleri de Hypers yönetmenlerinden Mehmet Can Damatoğlu tarafından çekildi.

Yazdığı şarkılarla ve sahne performanslarıyla kitleleri peşinden sürükleyen Oğuzhan Koç hazırlıklarını sürdürdüğü yeni iki şarkıyı aynı anda yayınlıyor.

Dinleyiciyle buluşan "Yok mu?" ve "Yok" farklı tarzlarıyla dinleyiciyi duygudan duyguya sürükleyecek.

Söz ve müziği Oğuzhan Koç ve Çağrı Telkıvıran'a ait "Yok mu?" dinleyenleri dans ettirecek tam bir yaz parçası.

Oğuzhan Koç'un sorduğu "Bana hiçbir sözü yok mu?" sorusu etrafında şekillenen şarkı sıcak günlerde plajları, geceleri ise kulüpleri hareketlendirecek. Bir yandan da bu sorunun cevabını aratacak!

İkinci şarkı "Yok" ise ilk soruya cevap niteliğinde. Söz ve müziği Oğuzhan Koç'a ait "Yok" melankolik havasıyla aslında tam bir kış şarkısı.

Aynı günde iki zıt duyguyu yaşatan Oğuzhan Koç'un hangi şarkısının daha çok sevileceği, dinleyicinin dans etmeyi mi yoksa efkarlanmayı mı seçeceği şimdiden merak konusu oldu.

Koç, şarkının kliplerini de Hypers yönetmenlerinden Mehmet Can Damatoğlu yönetiminde arka arkaya çekti. Aynı anda iki şarkıyı çıkarmanın bir anlamı olduğunun altını çizen Oğuzhan Koç "İlk şarkı 'Yok mu?'da soruyoruz, 'Yok'ta cevabımızı alıyoruz. İkisinin hikayesi birbirine bağlı, devamı niteliğinde.

Ben şarkılarımla hikaye anlatmayı seviyorum. Hikayelerimin dinleyicilerle buluşması, anlaşılması ise beni çok mutlu ediyor" diye konuştu.