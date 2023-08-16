Oğuzhan Koç, Kuruçeşme Açıkhava Sahnesinde Büyük İlgi Gördü

Kuruçeşme Açıkhava sahnesinin büyülü atmosferi Oğuzhan Koç'un hayranlarının yoğun ilgisiyle doldu taştı. Boğaz'ın kıyısında müzik ziyafetini soluksuz dinleyen binlerce kişi, ünlü sanatçının şarkılarıyla coştu.

"YAĞMUR YAĞACAK DİYE ÇOK KORKTUM"

Dillerden düşmeyen 'Aşk Beni Yendi' şarkısıyla sahneye çıkan Koç, "Çok güzel bir akşam. Yağmur yağacak diye çok korktum ama yağsa da eminim hepiniz burada olurdunuz.

Konserlerimin olmazsa olmaz kuralı tüm şarkılarıma eşlik etmeniz. İyi ki geldiniz. Bu güzel geceyi benimle geçirmek istediğiniz için çok teşekkür ederim" sözleriyle müzikseverleri selamladı.

BOĞAZ'DA ROMANTİZM RÜZGARI

'Bulutlara Esir Olduk', 'Her Aşk Bir Gün Biter' ile Boğaz'da romantizm rüzgarları estiren Koç, hit olmuş şarkılarının yanı sıra sahnede söylemekten zevk aldığı parçalardan oluşan renkli repertuvarıyla herkesin kalbine dokundu.