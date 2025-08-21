Oğuzhan Hasipoğlu KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına atandı.

KKTC'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu'nun görevden alınarak yerine UBP Genel Sekreteri Hasipoğlu'nun atandığına dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Gardiyanoğlu, 11 Ağustos 2023'te yapılan kabine değişikliği ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak atanmıştı.