Oğuzhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimleriyle duymaya bir adım daha yaklaştı

İşitme engelli 16 yaşındaki Oğuzhan Gerçek'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle başladığı tedavi sürecinin sonunda sağlığına kavuşması bekleniyor.

Oğuzhan Gerçek'in ailesi henüz 1 yaşındayken oğullarının işitmede sorun yaşadığını fark etti. İlk ameliyatını 4 yaşındayken olan ve bir kulağı duymaya başlayan Oğuzhan'ın diğer kulağındaki problemi 16 yaşına kadar devam etti.

2021 yılında, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen "Engelli Öğretmen Ataması ve Engelsiz Vizyon 2030 Tanıtım Toplantısı"nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, merhum annesi Tenzile Erdoğan'la birlikte resmettiği tabloyu takdim eden Gerçek, duyma hayallerine bir adım daha yaklaştı.

Gerçek'in işitme problemi olduğunu öğrenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimleriyle tedavi süreci başladı. İstanbul Bahçelievler'deki Medical Park Hastanesi'nde ilk ameliyatını olan Oğuzhan'ın kulağına işitme cihazının iç parçası takıldı. Sağlığına kavuşmasına sayılı günler kalan Oğuzhan, tedavi sürecinin son aşamasına geldi.

Yaklaşık 3 hafta beklemesi gereken gencin duyma probleminin, dış cihazın da takılmasıyla sona ereceği belirtildi. Duymaya bir adım daha yaklaşan Oğuzhan'ın, sonrasındaki rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasıyla özlemini duyduğu işitme sağlığına kavuşması bekleniyor.

Doktoru tedavi sürecini anlattı

Oğuzhan Gerçek'in ameliyatını gerçekleştiren Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı Doç. Dr. Emine Demir, tedavi süreci hakkında bilgi verdi.

Her iki kulakta da işitme kaybı bulunduğunu belirten Demir, "Yani çok yoğun bir şekilde duymuyordu ve bize cochlear implant (biyonik kulak) cerrahisi için başvurdu. Zaten biz kliniğimizde çok aktif olarak, Türkiye'nin her yerinden ya da yurt dışından gelen işitme kaybı olan hastalara bu şekilde biyonik kulak cerrahisi yapıyoruz." dedi.

Oğuzhan'a biyonik kulak ameliyatı yaptıklarını dile getiren Demir, "Ortalama 1 saat süren ameliyatla iç kulağa bir protez yerleştiriyoruz. Hastayı yalnızca bir gece yatırıyoruz hastanede. Ertesi gün pansumanını yapıp taburcu ediyoruz. Bir dış parçası var. Yaklaşık 3 ila 4 hafta sonra da o dış parçayı yerleştiriyoruz ve hasta tamamıyla normal işiten bir insan gibi hayatına devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Demir, Oğuzhan'ın ameliyattan hemen sonraki dönemde olduğunu belirterek, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Yine aynı şekilde 3 ile 4 hafta sonra dış parçayı takacağız ve normal işitmesine kavuşacak. Hastaların ameliyata uygunluğunu ameliyat öncesinde değerlendiriyoruz. Tabii ki erişkin ve çocuk hastalarda bir rehabilitasyon süreci var. Adaptasyon sürecini atlattıktan sonra gayet rahat duyabiliyorlar."

"Oğuzhan ikinci kez ameliyat olmayı kendisi istedi"

Anne Fatma Gerçek, ilk ameliyatını 4 yaşındayken olan oğluna ikinci ameliyat için karar vermekte zorlandıklarını anlattı. Biraz endişeli olduklarını dile getiren Gerçek,"Oğuzhan ikinci ameliyatına kendi karar verdi, kendi istedi. İstediği için de yaptırmak istedim ben de." dedi.

Oğuzhan'ın ilk tedavi sürecinde tek kulağından ameliyat olduğunu belirten Gerçek, "Sonradan iki kulak yapılmaya başlandığı için tek kulak yapıldı o zaman. Şimdi ikinci kulağına karar verdik yaptırdık. Doğuştan iki kulağı da duymuyordu. Arkadaşları ikinci ameliyatı olduğunda gördüm çok güzel, bayağı ilerlemeler olduğunu gördüm. Oğuzhan da çok istedi, 'Arkadaşlarım iki kulağıyla duyup konuşuyor, ben niye tek kulakla duyuyorum' diye. Kendi çok isteyince biz de karar verdik yapılmasına." ifadelerini kullandı.

Oğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tanışma sürecini de anlatan Fatma Gerçek, "Oğuzhan kendisine, annesinin ve kendisinin resmini yapıp takdim etmişti. Orada tanıştılar. Heyecandan söyleyemedi. Çok istiyordu ikinci ameliyatını olmayı. Sonradan kendisine bir not yazdı." dedi.

Gerçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın notu okumasının ardından yetkililerin kendilerini arayarak tedavinin yapılacağını söylediklerini aktardı.

"Çocuğumun hayata kavuşması çok güzel bir şey"

Müjdeli haberi almalarının sonrasında ameliyatın yapıldığını dile getiren Gerçek, şunları söyledi:

"Allah kendisinden razı olsun, başımızdan eksik etmesin. Zorlu geçmedi. Çok güzel geçti doktorlarımızın sayesinde. Dış cihazı 21 gün sonra takılacak. Eğitimlerle zamanla duymaya alışacak. Seviniyorum. Tabii ki çocuğumun duyması, hayata kavuşması çok güzel bir şey. İnşallah daha iyi olur."

Sağlığına kavuşmasına az bir süre kalan Oğuzhan Gerçek ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini söyleyerek, kendisine teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmeyi çok istediğini ifade eden Gerçek, tedavisinin ardından her şeyi duyabileceğini ve öğretmeninin anlattığı dersleri anlayabileceğini dile getirdi.