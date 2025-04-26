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Oğuzeli'nde Cinayet İle İlgili 8 Zanlı Tutuklandı

Oğuzeli'nde Cinayet İle İlgili 8 Zanlı Tutuklandı
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Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde bir kişinin öldürülmesine ilişkin 8 zanlı, cinayet zanlısına yardım ettikleri iddiasıyla tutuklandı. Olay arazi anlaşmazlığı nedeniyle meydana geldi.

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde geçen yıl bir kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 8 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 13 Ekim 2024'te Oğuzeli'ne bağlı Kaşyolu Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle U.B'nin, ağabeyi Ş.B'yi bıçaklayarak öldürmesi olayına ilişkin 8 şüpheli gözaltına alındı.

Cinayet zanlısına yardım ettikleri ve cinayeti azmettirdikleri iddiasıyla jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A, Z.A, D.B, A.B, S.B, C.B, Ş.A. ve M.A. tutuklandı.

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle 13 Ekim 2024'te ağabeyi Ş.B'yi bıçaklayarak öldüren U.B. tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
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